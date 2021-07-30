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嘉義工廠群聚9例王必勝急南下 陳時中：他是現成專家

聯合報 / 記者許政榆謝承恩陳雨鑫／台北即時報導
圖為之前王必勝前進環南市場指揮所畫面。記者曾原信攝影／報系資料照
圖為之前王必勝前進環南市場指揮所畫面。記者曾原信攝影／報系資料照

防疫降級僅4天，疫情平穩的嘉義縣今出現水上鄉某工廠群聚染疫事件，同在工廠作業的老闆夫婦及員工、家人共9人染疫。指揮中心指揮官陳時中表示，嘉義縣某職場群聚經了解，有一人至北部參加聚會，這起職場感染已大多已經有段時間，目前群聚已採檢78例，而醫福會執行長王必勝也已下嘉義進行了解。

王必勝前進嘉義是否將成立前進指揮所？陳時中起初驚訝，反問記者「你怎麼會知道」，後來得知記者會前新聞已報導，他表示，「王必勝是一個現成的諮詢專家」，尤其是管理方面，但是事情沒有很大，嘉義沒有持續新增病例，但有跨縣市可能，包括嘉義縣、嘉義市，上述病例有些會放集中檢疫所，王必勝協助諮詢、參考，會讓調派更順利。

陳時中表示，嘉義這職場目前有9例染疫，包括指標個案以及同住家人，應採檢78人，其中51人列為居家隔離，其餘自我監測，員工比較少因此染疫人數算多，研判此案在職場感染有段時間，現在採取在集中檢疫所進行檢疫，希望群聚不要擴大。

陳時中說，案15743起初採檢為陰性，因此當時尚未取案號，但這個案是起始源頭，後來有症狀、採檢時，相關職場人員皆列為居家隔離，後面接續採檢出7案例。雖案子15743第一次採檢陰性，但抗體呈陽性，因此隔1天在採檢，變成PCR陽性，不過Ct值相對高，「研判有可能從他這傳來」。進一步調查發現，有一人一同到北部參加聚會，可能與那一人有相關聯，相關疫調正在進行中。

陳時中說，先前所說跨縣市並非指嘉義縣，而是跟北部有關聯性，會再去了解，怕引起有跨縣市影響。

對於嘉義群聚中施打疫苗情況，陳時中說，染疫個案年齡層偏低，相較於北市長照機構師打很多疫苗，工廠年齡層低，前一波施打疫苗只到48歲，現在才開始打38歲。醫療應變組副組長羅一鈞表示，只有案15761在7月24日有打第一劑AZ疫苗，7月28日就確診，來不及產生保護力，其他案例沒打過疫苗。

下周父親節將至，憂心嘉義群聚對疫情有影響，可能8月9日後考慮升級？陳時中說，不至於因為降級人流變多造成疫情，不過三級警戒期間，沒有禁止大家跨縣市移動，交通工具座位管制也沒變。至於大家心情放鬆出外旅遊、訪友頻率增加，認為不會因此有影響。若以個案數看，不明感染源維持在一個水準、較好的狀況，戴口罩、勤洗手防疫做好就好，不排除滾動式檢討。

據了解，在水上鄉南和村某鋁梯工廠上班30多歲男員工（案15743），曾有胃潰瘍病史，近期因要做胃鏡檢查，28日到嘉市醫院快篩做PCR採檢呈陽性，衛生局匡列3人篩檢陰性，通報嘉縣衛生局，緊急對工廠老闆夫婦及員工採篩，匡列確診者家人及密切接觸者。

這起工廠群聚染疫，職場部分7人確診住居所鄉鎮，包括水上鄉56歲女（案15760）、57歲男（案15761）、太保市36歲女（案15762 ）、中埔鄉23歲男（案1576）、鹿草鄉18歲男（案15764）、水上鄉29歲男（案15765）、梅山鄉37歲男（案15766）。另與30多歲男接觸檢驗陽性有太保市5歲女（案15767）、鹿草鄉31歲女（案15769）。

嘉義這職場目前有9例染疫，包括指標個案以及同住家人，應採檢78人，其中51人列為居家隔離，其餘自我監測。圖／指揮中心提供
嘉義這職場目前有9例染疫，包括指標個案以及同住家人，應採檢78人，其中51人列為居家隔離，其餘自我監測。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心今召開記者會，左起醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
中央流行疫情指揮中心今召開記者會，左起醫療應變組副組長羅一鈞、疫情監測組組長周志浩、指揮官陳時中、發言人莊人祥。記者謝承恩／攝影
嘉義這職場目前有9例染疫，包括指標個案以及同住家人，應採檢78人，其中51人列為居家隔離，其餘自我監測。圖／指揮中心提供
嘉義這職場目前有9例染疫，包括指標個案以及同住家人，應採檢78人，其中51人列為居家隔離，其餘自我監測。圖／指揮中心提供

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