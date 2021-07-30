平台670萬人等莫德納 王鴻薇批中央：還要繼續矇下去嗎
國內疫苗不足，目前疫苗預約平台仍然放著莫德納選項。對此，台北市議員王鴻薇表示，這個平台已經成為最大「欺騙」平台。莫德納目前根本嚴重不足，陳時中竟然不敢跟民眾說實話，讓超過670萬人苦苦等候第一劑或第二劑莫德納疫苗，還要繼續矇下去嗎？
王鴻薇指出，目前中央的疫苗已經捉襟見肘。莫德納庫存至昨天僅剩69.6萬劑，但是在預約平台尚有386萬人獨鍾莫德納，這些民眾從第一輪等到第五輪，身邊的同學、同事、朋友都已經打完了，他們還以為很快就輪到他們。
王鴻薇說，除了苦等第一劑的「莫迷」，之前已施打第一劑莫德納的285萬人，因為政府尚未開放混打，國際間也少有第一劑莫德納打完混打其他疫苗的研究，這些人也在等待第二劑莫德納。那麼，3個月內，台灣會來多少莫德納？
王鴻薇表示，根據外電報導，莫德納因為生產線問題，未來2至4週都會延遲交貨，其中已經影響到韓國的7月交貨時間，預期其他國家的供貨都會延遲。
王鴻薇質疑，目前台灣庫存莫德納劑量，只是第一劑和第二劑需求的一成。請問陳時中，下一批的莫德納何時會到，到貨量多少？不敢說嗎？還要繼續矇下去嗎？選擇莫德納的民眾還要等多久？還是會被懲罰嗎？
疫情快報
▪【疫情專題】7月30日本土增21例、4境外、0死 嘉義縣9例最多
▪【今日疫情懶人卡】嘉縣連45天零確診破功 工廠老闆員工共9人確診
▪超實用整理包／接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
▪整理包／各縣市餐飲「二級解封」！雙北禁內用、高雄有但書
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言