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陳時中坦言AZ、莫德納供貨吃緊 第5輪將以現貨為主

平台670萬人等莫德納 王鴻薇批中央：還要繼續矇下去嗎

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
台北市議員王鴻薇。圖／報系資料照
台北市議員王鴻薇。圖／報系資料照

國內疫苗不足，目前疫苗預約平台仍然放著莫德納選項。對此，台北市議員王鴻薇表示，這個平台已經成為最大「欺騙」平台。莫德納目前根本嚴重不足，陳時中竟然不敢跟民眾說實話，讓超過670萬人苦苦等候第一劑或第二劑莫德納疫苗，還要繼續矇下去嗎？

王鴻薇指出，目前中央的疫苗已經捉襟見肘。莫德納庫存至昨天僅剩69.6萬劑，但是在預約平台尚有386萬人獨鍾莫德納，這些民眾從第一輪等到第五輪，身邊的同學、同事、朋友都已經打完了，他們還以為很快就輪到他們。

王鴻薇說，除了苦等第一劑的「莫迷」，之前已施打第一劑莫德納的285萬人，因為政府尚未開放混打，國際間也少有第一劑莫德納打完混打其他疫苗的研究，這些人也在等待第二劑莫德納。那麼，3個月內，台灣會來多少莫德納？

王鴻薇表示，根據外電報導，莫德納因為生產線問題，未來2至4週都會延遲交貨，其中已經影響到韓國的7月交貨時間，預期其他國家的供貨都會延遲。

王鴻薇質疑，目前台灣庫存莫德納劑量，只是第一劑和第二劑需求的一成。請問陳時中，下一批的莫德納何時會到，到貨量多少？不敢說嗎？還要繼續矇下去嗎？選擇莫德納的民眾還要等多久？還是會被懲罰嗎？

新冠疫苗

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