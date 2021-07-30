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北市好心肝調查歸責衛生局 議員批：柯文哲沒責任？

聯合報 / 記者楊正海／台北即時報導
好心肝診所。圖／報系資料照
好心肝診所。圖／報系資料照

北市昨公布好心肝等診所配發疫苗調查報告，市議員陳怡君今天 批「先射箭再畫靶」，責任全推給衛生局，關係人Ben是誰也未公布，台北市防疫指揮官柯文哲難道一點責任都沒有？

台北市政府不當配發疫苗給好心肝及小禾馨診所引發特權爭議，北市府廉政透明委員會27日將調查報告放在官網，並公開會議紀錄。陳怡君表示，柯文哲市長在廉政透明委員會中提及，他的態度就是要公開透明，不怕人家知道我們的錯誤，但是會議中只見柯市長在意被中央跟媒體打臉，一直責怪衛生局相關同仁。

陳怡君說，衛生局從局長、科長、專員到股長，都被柯罵得一無是處，罵個沒完，還說不適任就辭職回家，但是他忘了自己是台北市嚴重特殊傳染性肺炎流行疫情指揮中心指揮官，他的職責在哪？難道完全沒責任？如果指揮官的職責只是負責罵人，所以難怪衛生局同仁不敢舉手，舉手被罵的事誰會做。

陳怡君表示，疫情爆發以來，造成衛生局又忙又累，柯市長本身就要負最大的責任，他獨創的市長室列管案制度，讓衛生局從年初到7/14處理的關於疫情之市長室列管案件有160件，是去年上半年的6倍多，更是去年下半年的17倍多，這是全國其他縣市衛生局同仁都不用做的。

陳怡君說，柯文哲在報告中責怪衛生局蔡專員抱怨說壓力太大，還說他精神病，他沒辦法做、想要休息，而余科長說他要變熊貓了，眼睛都黑眶，這都是同仁的血淚心聲，雖然本次衛生局同仁工作有瑕疵，但相信他們也是為國為民，極力盡一份心力。

至於柯文哲市長說要公務機關建立「舉手文化」，執行有問題要先舉手，但陳怡君認為，北市府在疫苗施打實行上遇到最大的問題，不是公務機關有沒有舉手，而是負責決策的市長與副市長指揮出了狀況，讓公務員不敢舉手，「將帥無能累死三軍，最大的問題在指揮官。」

陳怡君說，這次疫苗分配，各縣市包括台南、高雄、台中都能順利做好分配，唯獨台北市出現特權疫苗、剩一堆疫苗等風波，請柯市長好好反省自己，扮演好指揮官的角色，不要只會怪別人，如此才能讓衛生局同仁好好專心把防疫工作做好。

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