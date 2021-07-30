綠營爆3藍營縣市拿疫苗做人情 「把預約施打者當白痴」

民進黨立法院黨團今舉行記者會指出，國民黨執政的新北市、雲林縣、南投縣出現不用預約就可打疫苗的特權亂象，跳過1922預約系統，將疫苗拿去做人情，「把預約施打的人當作白癡」，另一方面又對外喊說疫苗不夠，兩面手法打亂全國疫苗施打計畫。

民進黨立委鄭運鵬指出，中央流行疫情指揮中心推行疫苗造冊及預約系統，是為了讓疫苗施打公平、公正、沒有特權，但國民黨執政縣市卻跳過施打順序及預約系統，將疫苗用於里長、民意代表做人情，犧牲按規定預約者的權利，對防疫不利。

民進黨團書記長羅致政表示，新北市板橋、新莊、三峽區的里長近期都收到免預約施打AZ疫苗的通知，如果市府決定這樣做，應該公開宣布，而不是私下傳訊息告知特定人，不但不公平也打亂疫苗施打節奏。

民進黨團副幹事長黃世杰也說，雲林縣北港、斗南、虎尾也出現私下通知施打疫苗的狀況，一方面喊疫苗不夠，卻又跳過預約系統給通知少數人施打，做法互相矛盾，也令人質疑是如何挑選和通知人選。

民進黨團幹事長劉世芳表示，南投縣政府也讓3000名重要官員優先造冊，但縣政府和鄉鎮公所官員僅約1800人，且在地高中教師、補教人員還沒有疫苗可打，這樣的情況下，南投縣還跳出來跟中央要疫苗，國民黨為主的執政縣市更說中央提供疫苗不夠，行為非常不可取。 民進黨立法院黨團今舉行記者會指出，國民黨執政的新北市、雲林縣、南投縣出現不用預約就可打疫苗的特權亂象。圖／民進黨團提供 民進黨立法院黨團今舉行記者會指出，國民黨執政的新北市、雲林縣、南投縣出現不用預約就可打疫苗的特權亂象。圖／民進黨團提供

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