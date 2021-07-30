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疫苗登記之亂 國民黨高市KK政線：BNT應納入系統選項

聯合報 / 記者徐白櫻／高雄即時報導
高雄市疫苗覆蓋率已經超過30％，各大疫苗接種站持續施打中。圖／高市府提供
高雄市疫苗覆蓋率已經超過30％，各大疫苗接種站持續施打中。圖／高市府提供

國民黨高雄市議會KK政線陣營議員今天針對疫苗政策提出批評與建議，KK政線指出，現行疫苗登記系統「未盡告知義務」、「單選莫德納等於白選」、「護航特定疫苗」，應把BNT疫苗納入疫苗選項，且系統應在民眾登記時可看見各類疫苗數量資訊，努力追加1千萬莫德納疫苗，不要讓單選莫德納的人白忙一場。

國民黨高市議員李眉蓁、李亞築、黃香菽、蔡金晏、蔡武宏、鍾易仲和陳麗娜議員等人組成KK政線，今天針對中央的疫苗政策提出5大訴求。分別為政府應主動發簡訊或派員通知未登記者、登記什麼打什麼、把BNT疫苗納入登記、增加一千萬劑莫德納、登記時提供各疫苗數量資訊，希望每人都能打到心目中想要疫苗。

李眉蓁表示，政府只主動通知老年人，65歲以下要自己登記才有疫苗打，沒有善盡告知義務，很多不看電視、不使用手機或忙於生計的民眾不知道要去登記，打疫苗是基本人權，不能因未參加意願登記而被剝奪施打權利。此外，所謂登記應該是想打什麼，政府就會滿足，然而現在登記打AZ或莫德納，卻常因為數量不足被迫改變選擇，單選莫德納等於白登記，民眾如受酷刑。

陳麗娜說，疫苗登記系統應該更公開透明，登記時能看得到所有疫苗數量，讓民眾判斷想要的疫苗，如莫德納若數量不足，這樣還要不要繼續選擇。其次， BNT即將進來，應該納入意願登記選擇項目，讓想打國際疫苗的人有更多選擇；莫德納最多人想打卻數量不足，無論捐贈或購買，政府應該趕快追加，以滿足民眾需求。

新冠疫苗

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