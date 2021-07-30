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數位落差嚴重 雲縣「組隊出擊」幫長者預約第2劑疫苗

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林縣長張麗善。記者陳苡葳／攝影
雲林縣長張麗善。記者陳苡葳／攝影

中央推數位化，讓準備施打第二劑疫苗的民眾，預先上網登記。不過對於有嚴重數位落差的雲林縣而言，無疑是一大艱鉅任務，縣長張麗善今天表示，即將成立「雲林縣疫苗預約服務隊」下鄉協助長者登記預約，除減輕村里長的工作任務，也能確保所有長者都能順利完成登記，施打到第二劑疫苗。

張麗善說，雲林縣長者比例占19.1%，且多數長者的子女不在身邊，原先65歲以上長者第1劑施打計畫的意願調查及通知作業，是由村里長透過廣播或家訪才能順利完成。

張麗善指出，第2劑施打採上網登記，雖然對大部分的青壯年族群來說很方便，但多數長者仍不會上網，或不會使用手機接收簡訊，數位落差很大，加上村里長是一人服務所有人，能量吃緊，也無法面面俱到。

張麗善表示，將由縣府各局處、地方公所及戶政事務所等工作人員組隊，由這支疫苗預約服務隊，直接下鄉到20鄉鎮市的村里辦公室，協助長輩登記第2劑疫苗，確保每一位65歲以上、曾在縣內快打站接種第1劑疫苗者，都能順利完成第2劑疫苗登記並如期施打，擁有足夠保護力。

張麗善說，雲林縣第1波疫苗快打站於6月15日開打，依兩劑間相隔政府建議的8至12周時間計算，第2劑疫苗施打計畫將從8月15日開始至月底，這段期間將完成主要對象的施打。

此外明天就是國內疫情降為2級後的第一個周末，張麗善重申「防疫絕不能鬆散」，呼籲民眾日常生活仍要養成習慣，戴口罩、保持社交距離、勤洗手等務必落實，由於疫情仍在控制中，也提醒大家盡量不要跨區移動，避免有外縣市的傳播風險，而可能出現交叉感染疑慮。

張麗善說，民眾在縣境安全範圍內仍可以正常互動，不過如果有外縣市感染源，會不會造成疫情擴大，是未知也無法預測，因此建議在外縣市工作的民眾及所接觸家屬，如所在地鄉鎮有確診案例，或曾涉足相關足跡，可至縣內6大分區快篩站預約快篩，確保自身安全。

新冠疫苗

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