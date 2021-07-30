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疫苗預約平台疑出包 新竹湖口疫苗不足 衛生所果斷解決

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導
新竹縣湖口鄉仁慈醫院。圖／取自GoogleMaps
新竹縣湖口鄉仁慈醫院。圖／取自GoogleMaps

新竹縣湖口仁慈醫院今天（30日）上午8點就出現現場疫苗不足的情況，造成上百名民眾炎熱天氣下站在醫院外等候，現場醫院人員為了避免民眾久候，果斷請民眾步行到300公尺外的湖口鄉衛生所施打疫苗，衛生所人員也全部動員，順利解決現場疫苗不足的情況。

據了解，仁慈醫院會出現疫苗不足的情形，主因是中央疫苗預約平台通知梯次與之前尚未打疫苗的民眾，都擠在同一上午到醫院要接種疫苗，但醫院方面卻因疫苗預約平台系統問題，並未接獲平台通知安排全部數量的疫苗供民眾施打，導致現場上百名民眾沒疫苗可打。

上午8點30分仁慈醫院醫護一發現疫苗數量不對後，立即與湖口鄉衛生所聯繫，衛生所人員也保證衛生所疫苗絕對充足，請醫院方面將民眾直接轉介到衛生所施打疫苗，不到10分鐘後，醫院醫護便出面向在醫院外等候的民眾通知，馬上到衛生所施打疫苗，不會有打不到疫苗的情況。

總計今天有285名民眾原本被平台通知前往到湖口仁慈醫院打疫苗，卻因現場疫苗不足，被立即轉到衛生所接種，不過不到2個小時，衛生所就替全數民眾接種完AZ疫苗，也讓民眾大讚醫院及衛生所緊急處理速度非常快，沒有被平台出包影響。

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