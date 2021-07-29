疫苗覆蓋率多少才達群體免疫？ 醫見「各國數據」嘆：心碎了

國內拚疫苗覆蓋率，盼儘速達到群體免疫門檻，截至28日上午10時的統計資料，全台施打人數逾758萬，人口涵蓋率為30.97%。不過，重症醫師黃軒表示，觀看各國的數據後，唯一「打滿兩劑」且覆蓋率達到60%的國家，只有以色列一個，但該國卻仍遭Delta病毒侵襲，讓他憂心直呼「心碎了」。

黃軒在臉書發文表示，他詳讀了各國的疫苗覆蓋率數據，發現真正完成接種兩劑疫苗達60％的，其實只有以色列一國，其餘國家多是「只要有打過疫苗」就通通納入計算，他也列出各國施打一劑和兩劑的覆蓋率狀況，包含以色列一劑5.06%、二劑62.63%，總計66.69%；加拿大一劑14.37%、二劑56.74%，總計71.11%；英國一劑14.37%、二劑56.74%，總計69.72%；西班牙一劑10.36%、二劑55.93%，總計66.29%；以及美國一劑48.83%、二劑7.76%，總計56.59%。

黃軒接著說道，「群體免疫」的演算，其實隨著病毒的「R值」不同而有所改變。他解釋，原始病毒的R值為2.5，演算出來的群體免疫為60%；英國Alpha變種病毒，R值為4-5，群體免疫門檻提升為75-80%；而印度Delta變種病毒，R值在5-8，真實演算出來的群體免疫需達到80-87.5%，也就是說，群體免疫的標準需視當時流行的病毒而定，才能真正有效。

他指出，這就是即使以色列的疫苗覆蓋率狀況最為理想，但當地仍飽受Delta病毒侵襲的原因；他也補充，科學研究顯示，對抗Delta必須「兩劑疫苗」才能有效，然而，世界各國卻似乎因有約6成以上的人口至少打過一劑疫苗，陸續開始安心解封，讓他擔心地說「這真的是『瘋』了」。

黃軒直呼，自己看完國外數據後簡直是「心碎了」，並於文末再次強調，如今全球的領導人、政治家，似乎都在疫苗施打率提高後，就以為Delta病毒不復存在，但他提醒「若用錯了群體免疫的分數，就是增加全球人類痛苦的指數」。

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