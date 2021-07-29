快訊

評／我們曾以「台灣」參加奧運？中華台北正名的可能性

數學甲難題解析／近三年最簡單！補教估頂標增10分 2題非選解答看這

新北中英醫院為沒預約者接種？侯友宜澄清：絕對無後門

中央社 / 新北29日電
新北市長侯友宜。記者李成蔭／攝影
新北市長侯友宜。記者李成蔭／攝影

新北市板橋中英醫院遭批評不必預約即可接種疫苗，市府衛生局長陳潤秋今天表示，接種資格都符合規定，且中央同意協助無法上網者造冊施打。市長侯友宜強調，依照規定絕對沒有後門。

新北市議會今天由民主進步黨黨團成員施政總質詢，市議員林銘仁呼籲市府擴大防疫獎金發放對象，另盼望允許同意合約診所收取疫苗接種掛號費。

市議員張志豪質疑，衛福部雙和醫院的醫學生，造冊後卻無法接種疫苗。他也詢問市長侯友宜是否支持研發國產疫苗，願不願意第二劑接種國產疫苗。

市議員何博文獲爆料稱，板橋中英醫院不必預約就可打疫苗，要求市府政風處清查。市議員李坤城、戴瑋姍等人持續要求徹查市立聯醫三重院區，替沒有預約的市民施打疫苗。

市長侯友宜答詢表示，聯醫三重院區施打對象為50歲以上符合資格者。每個人的網路能力不同，因里鄰長與醫院溝通後，當場造冊施打，也要求程序完備，不會排擠其他年齡層的疫苗，與8月1日暫停施打疫苗無關，也不會大開後門。

中英醫院則表示，從5月26日起配合施打疫苗，都按照中央疫情指揮中心和新北衛生局規定造冊，預約登記施打。今日為醫院體系內員工施打第二劑，同時也透過里長造冊，協助長期到院看診的50歲以上病患施打。

侯友宜表示，新北1天可接種5萬8000劑，截至昨日覆蓋率約31.3%， 感謝第一線醫護辛苦，一定會按照中央規定時間，為各類防疫人員順利平安、快速接種。

他說，支援國產疫苗研發，但要經過科學驗證，要符合國際標準。他尊重CDC（衛福部疾管署）是否開放混打疫苗。自己已施打第一劑AZ疫苗，近日忙於防疫，尚未施打第二劑。

衛生局長陳潤秋在答詢表示，接種的年齡與順序都依中央規定，對無法上網預約者，中央也同意由村里長造冊後接種。

副市長劉和然在下午疫情說明中表示，對已登記意願卻等不到簡訊者、第二劑的長輩如何安排施打，中央預約平台系統與地方系統是否雙軌進行，將與中央溝通銜接與登錄，避免產生誤會。

劉和然說，疫苗數量夠不夠，有兩項觀察指標，全國民眾依順序施打，想要打都可打得到，及想要打的疫苗種類都打得到，就代表疫苗數量足夠。希望中央承認疫苗數量與種類不足的現況，務實面對就可解決。

市府公布今天新增7名確診案例，其中，1名新增本土確診，是住在台北市的旅館，目前要釐清感染源。其他6名為隔離中確診，分別是在醫療機構、遭家人、朋友感染。

新冠疫苗 侯友宜

延伸閱讀

業者快撐不下去了 戴瑋姍要侯友宜公布新北復業標準

戴瑋姍質疑為何沒收通知能打疫苗？侯友宜：依中央規定

縣市長施政滿意度民調81.5％最高 侯友宜僅「4個字」回答

捷運新北樹林線第2次招標 侯友宜：若順利年底動工

相關新聞

第四輪明日開打「不到百萬劑」再撐？AZ、莫德納存量曝

各縣市今日為第三輪疫苗施打最後一天，各縣市仍持續傳出疫苗短缺情形，目前第四輪疫苗預約接種現預約完成人數103萬4993人...

285萬人等第2劑…莫德納剩70萬劑怎麼分？網：僅一招可解

施打莫德納疫苗第1劑的民眾，28日起可上疫苗預約平台為第2劑登記意願。不過截至目前為止，國內莫德納僅剩下70萬劑，僅是等待人數的四分之一，讓不少人憂心「真的打得到嗎？」。 PTT一名網友在「Go

打AZ新增13例「血栓合併血小板低下」 最年輕僅22歲

疫苗接種人數加增，指揮中心今公布，截至7月28日統計，新增疫苗接種後不良事件132件、疫苗接種後非嚴重不良事件78件。發...

最新數據！68萬人可打高端 「非高端不打」增至11萬人

中央流行疫情指揮中心27日下午2時重新開放預約平台登記，並新增高端疫苗選項，讓民眾可自行選擇AZ、莫德納或高端。截至7月...

已打2劑高端疫苗 二期受試者現身：第2劑副作用較明顯

國產高端疫苗已開放民眾登記施打，在其他新冠疫苗仍舊短缺的情況下，不少人轉向選擇登記國產疫苗，也讓高端接種反應、效用等再次引發討論。有網友參與高端疫苗第二期測試，幸運打到真疫苗，便分享自身狀況供其他人參考。

搶買「疫苗用止痛藥」？ 他曝普拿疼分3種：大多數人都吃錯

國內加速疫苗施打，許多民眾為了緩解接種後的不適症狀，都會購買「普拿疼」服用。不過，一名就讀臺北醫學大學的網友表示，其實市售的普拿疼區分為3大種類，功能和成分也有所不同，希望透過對藥品基本的講解，讓民眾能針對副作用對症下藥，了解不是「非普拿疼不可」或「只要普拿疼都好」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。