新北中英醫院為沒預約者接種？侯友宜澄清：絕對無後門

新北市板橋中英醫院遭批評不必預約即可接種疫苗，市府衛生局長陳潤秋今天表示，接種資格都符合規定，且中央同意協助無法上網者造冊施打。市長侯友宜強調，依照規定絕對沒有後門。

新北市議會今天由民主進步黨黨團成員施政總質詢，市議員林銘仁呼籲市府擴大防疫獎金發放對象，另盼望允許同意合約診所收取疫苗接種掛號費。

市議員張志豪質疑，衛福部雙和醫院的醫學生，造冊後卻無法接種疫苗。他也詢問市長侯友宜是否支持研發國產疫苗，願不願意第二劑接種國產疫苗。

市議員何博文獲爆料稱，板橋中英醫院不必預約就可打疫苗，要求市府政風處清查。市議員李坤城、戴瑋姍等人持續要求徹查市立聯醫三重院區，替沒有預約的市民施打疫苗。

市長侯友宜答詢表示，聯醫三重院區施打對象為50歲以上符合資格者。每個人的網路能力不同，因里鄰長與醫院溝通後，當場造冊施打，也要求程序完備，不會排擠其他年齡層的疫苗，與8月1日暫停施打疫苗無關，也不會大開後門。

中英醫院則表示，從5月26日起配合施打疫苗，都按照中央疫情指揮中心和新北衛生局規定造冊，預約登記施打。今日為醫院體系內員工施打第二劑，同時也透過里長造冊，協助長期到院看診的50歲以上病患施打。

侯友宜表示，新北1天可接種5萬8000劑，截至昨日覆蓋率約31.3%， 感謝第一線醫護辛苦，一定會按照中央規定時間，為各類防疫人員順利平安、快速接種。

他說，支援國產疫苗研發，但要經過科學驗證，要符合國際標準。他尊重CDC（衛福部疾管署）是否開放混打疫苗。自己已施打第一劑AZ疫苗，近日忙於防疫，尚未施打第二劑。

衛生局長陳潤秋在答詢表示，接種的年齡與順序都依中央規定，對無法上網預約者，中央也同意由村里長造冊後接種。

副市長劉和然在下午疫情說明中表示，對已登記意願卻等不到簡訊者、第二劑的長輩如何安排施打，中央預約平台系統與地方系統是否雙軌進行，將與中央溝通銜接與登錄，避免產生誤會。

劉和然說，疫苗數量夠不夠，有兩項觀察指標，全國民眾依順序施打，想要打都可打得到，及想要打的疫苗種類都打得到，就代表疫苗數量足夠。希望中央承認疫苗數量與種類不足的現況，務實面對就可解決。

市府公布今天新增7名確診案例，其中，1名新增本土確診，是住在台北市的旅館，目前要釐清感染源。其他6名為隔離中確診，分別是在醫療機構、遭家人、朋友感染。

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