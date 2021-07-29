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長者不會預約疫苗 指揮中心研議匯入造冊資料

中央社 / 台北29日電
8月下旬將進入第2劑COVID-19疫苗大量施打期，因先前許多長者是造冊接種，指揮中心研議將造冊資料直接匯入疫苗預約平台，減少長者不便。記者陳俊智／攝影
8月下旬將進入第2劑COVID-19疫苗大量施打期，因先前許多長者是造冊接種，指揮中心研議將造冊資料直接匯入疫苗預約平台，減少長者不便。記者陳俊智／攝影

疫情指揮中心預計，8月下旬將進入第2劑COVID-19疫苗大量施打期，因先前許多長者是造冊接種，指揮中心研議將造冊資料直接匯入疫苗預約平台，減少長者不便。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗大規模接種持續進行，因疫苗須接種2劑才能產生完整保護力，中央流行疫情指揮中心估計，8月下旬將迎來第2劑疫苗大量施打期。

針對長者第2劑疫苗安排，指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會上表示，先前長者疫苗為造冊接種，不須自行預約，當時已提供充足的時間與機會。

陳時中說，接下來基於作業順暢，疫苗登記預約要盡量回歸到疫苗預約平台，不要多頭馬車，否則數量難以計算，也影響預約者的權益。

陳時中強調，疫苗登記預約與搶門票不同，不是愈早登記就愈快，不會登記預約的長者可請家人幫忙，或到藥局、超商請求協助。而未來疫苗預約系統也規畫會統計第1與第2劑的登記人數。

但部分縣市盼延續先前發放接種通知單的方式進行，指揮中心發言人莊人祥說，針對先前造冊接種的長者，研議將相關資料匯入疫苗預約平台，不會操作的民眾就算未登記預約，系統內仍有資料，再搭配地方政府發放通知單，提供另一種選擇，但此案仍在規畫中，預計8月中旬決定是否採行。

媒體提問，未來疫苗預約平台是否規律維持每週登記結算再預約的方式，陳時中坦言「恐怕做不到」，主因是疫苗供應量並非掌握在自己手上，因此還是回到平台，盡可能維持規律，讓疫苗涵蓋率提高，但仍要視疫苗供應量滾動式檢討。

新冠疫苗 陳時中 莊人祥

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