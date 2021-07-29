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接種第二劑莫德納等10週？歐美建議「間隔4週」就可打

台灣醒報 / 記者林志怡╱台北報導
美國疾管署與歐洲藥品管理局都在指引中建議，接種第一劑莫德納疫苗4週（28天）即可接種第二劑。路透
美國疾管署與歐洲藥品管理局都在指引中建議，接種第一劑莫德納疫苗4週（28天）即可接種第二劑。路透

隔6週才打第二劑莫德納？保護力數據仍從缺。美國與歐盟都建議，首劑接種莫德納疫苗的民眾，最遲應該在間隔6週前接種第二劑疫苗，但指揮中心參考世界衛生組織建議，及英國、加拿大的施打措施，將間隔時間拉長至10至12週，卻並未明確解釋是否會影響其最終保護力？

歐美建議4週

現行的mRNA疫苗除了莫德納之外，尚有BNT疫苗。美國疾管署與歐洲藥品管理局都在指引中建議，接種第一劑莫德納疫苗4週（28天）即可接種第二劑；BNT兩劑的間隔時間則是3週（21天）。至於AZ疫苗部分，歐洲藥品管理局建議兩劑間隔時間為4至12週。

第二劑最遲接種時間部分，美國疾管署進一步建議，兩劑疫苗接種時間間隔不應超過6週，且「目前對早或晚於建議時間後6週接種第二劑的有效性資料不足。」

然而，目前指揮中心要求首劑接種莫德納疫苗與AZ疫苗的民眾，均需間隔10至12週才能接種第二劑疫苗，僅有首劑接種莫德納疫苗的第一到三類疫苗接種優先群與孕婦，在接種首劑滿28天即可接種第二劑。

英加間隔可更長

對於外界質疑間隔6週是否會影響到疫苗保護力、是否有相關文獻證明，指揮中心回應表示，英國對於各廠牌的新冠肺炎疫苗接種間隔建議，都是8到12週，加拿大的莫德納最長間隔時間可達16週。

此外，指揮中心說，世界衛生組織也建議，各國政府可以透過拉長兩劑間隔時間為10至12週，藉此撥出多餘的疫苗，加速第一劑疫苗的涵蓋率。

在保護力部分，指揮中心並未回應「時隔六週、接種兩劑疫苗」的保護力數據，僅表示一份新英格蘭醫學雜誌的研究資料顯示，莫德納疫苗完成接種第一劑14天後，就已有超過八成的保護力。

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新冠疫苗 莫德納疫苗

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