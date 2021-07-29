接種疫苗後出現血栓通報率 台灣低於歐美國家

疫情指揮中心今天表示，國內目前接獲13起接種COVID-19疫苗後出現血栓（TTS）的不良事件通報，總通報率為每百萬劑有4.2件，比歐美國家通報率約每百萬劑10至20件低。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗大規模接種持續進行，但因阿斯特捷利康（AZ）疫苗接種後，可能出現罕見的血栓併血小板低下症候群（thrombosis withthrombocytopenia syndrome，TTS），一度影響國內疫苗接種狀況。

路透社報導，阿斯特捷利康領導並出資、發表在「刺胳針」（The Lancet）醫學期刊的研究顯示，施打第1劑AZ疫苗出現TTS的機率為每百萬劑8.1件；施打第2劑出現TTS的機率為每百萬劑2.3件，和未接種疫苗人口機率相當。

中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天在疫情記者會說明，國內目前共接獲13件接種疫苗後發生TTS的不良事件通報，年齡介於22到80歲間，發病距離接種後4至27天發生，皆為接種AZ疫苗。

比較國內外疫苗接種後發生TTS的不良事件通報率，莊人祥說，國內總通報率為每百萬劑有4.2件，50歲以下年輕族群通報率每百萬劑7.4件，50歲以上族群為每百萬劑2.5件。

莊人祥說，歐美國家TTS通報率約每百萬劑10至20件，整體通報率台灣比歐美國家低，而歐美國家同樣是50或60歲以下的年輕族群，接種疫苗後通報TTS的比率較高。

指揮中心也說明接種疫苗後死亡的解剖統計結果，截至目前已解剖117例，其中81例與慢性病相關，其餘包含嗆噎窒息、頸椎骨折、疑似肺炎、泌尿道感染等，另有5例尚待釐清。

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