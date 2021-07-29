暫不規劃完整接種免檢疫 陳時中：疫苗護照待討論
施打2劑COVID-19疫苗的奧運國手入境免檢疫，普通旅客完整接種可否比照辦理，指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗護照待討論，一般人防疫規格不足，暫不考慮此方案。
台灣選手在東京奧運表現亮眼，其中包括楊勇緯、羅嘉翎和方莞靈等18人都在昨天返台，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，原則上已接種滿14天者入境僅需14天加強版自主健康管理，但體育署選擇更高規格措施，已接種者前7天仍須住防疫旅館，PCR檢驗陰性才可回家加強版自主健康管理。
針對一般民眾入境可否比照國手，完整接種疫苗者免檢疫，陳時中強調，奧運國手與一般民眾在國外的監控程度不同，東京奧運全程落實最高等級感染管控，若與確診者接觸就會立即通知且進行檢測，一般民眾在海外無法做到，近來國際變種病毒多，且無孔不入，應盡量守住國門。
隨著全球接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗人數增加，各國開始著手推出疫苗護照，希望鬆綁跨國旅遊、商務移動防疫強度。陳時中日前表態暫時不考慮推行台灣版疫苗護照，他今天再次說明，國內並非不准許推動疫苗護照，疫苗護照作為接種證明或通行證，還有很多需要討論之處。
陳時中指出，現階段國內接種過COVID-19疫苗者，都會取得疫苗接種黃卡作為證明，該文件如何與國際對接，是未來需要妥善規劃，且若民眾不願接種疫苗，該通行證可能成為侵害行動自由的存在，需要和專家討論人權平衡性。
▪【疫情專題】7月29日本土增16例、2境外、0死
▪【今日疫情懶人卡】北市長照機構5人打過疫苗仍染疫 高市+2足跡曝光
▪超實用整理包／接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
▪整理包／各縣市餐飲「二級解封」！雙北禁內用、高雄有但書
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言