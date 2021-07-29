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暫不規劃完整接種免檢疫 陳時中：疫苗護照待討論

中央社 / 台北29日電

施打2劑COVID-19疫苗的奧運國手入境免檢疫，普通旅客完整接種可否比照辦理，指揮中心指揮官陳時中表示，疫苗護照待討論，一般人防疫規格不足，暫不考慮此方案。

台灣選手在東京奧運表現亮眼，其中包括楊勇緯、羅嘉翎和方莞靈等18人都在昨天返台，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥今天說，原則上已接種滿14天者入境僅需14天加強版自主健康管理，但體育署選擇更高規格措施，已接種者前7天仍須住防疫旅館，PCR檢驗陰性才可回家加強版自主健康管理。

針對一般民眾入境可否比照國手，完整接種疫苗者免檢疫，陳時中強調，奧運國手與一般民眾在國外的監控程度不同，東京奧運全程落實最高等級感染管控，若與確診者接觸就會立即通知且進行檢測，一般民眾在海外無法做到，近來國際變種病毒多，且無孔不入，應盡量守住國門。

隨著全球接種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗人數增加，各國開始著手推出疫苗護照，希望鬆綁跨國旅遊、商務移動防疫強度。陳時中日前表態暫時不考慮推行台灣版疫苗護照，他今天再次說明，國內並非不准許推動疫苗護照，疫苗護照作為接種證明或通行證，還有很多需要討論之處。

陳時中指出，現階段國內接種過COVID-19疫苗者，都會取得疫苗接種黃卡作為證明，該文件如何與國際對接，是未來需要妥善規劃，且若民眾不願接種疫苗，該通行證可能成為侵害行動自由的存在，需要和專家討論人權平衡性。

新冠疫苗 陳時中

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