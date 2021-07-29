搶買「疫苗用止痛藥」？ 他曝普拿疼分3種：大多數人都吃錯
國內加速疫苗施打，許多民眾為了緩解接種後的不適症狀，都會購買「普拿疼」服用。不過，一名就讀臺北醫學大學的網友表示，其實市售的普拿疼區分為3大種類，功能和成分也有所不同，希望透過對藥品基本的講解，讓民眾能針對副作用對症下藥，了解不是「非普拿疼不可」或「只要普拿疼都好」。
一名臺北醫學大學的網友在Dcard發文表示，普拿疼基本上可分為紅、藍、綠三種顏色的包裝，其中，紅、藍的功能都是止痛退燒，兩者的主成分大致相同，皆含有「acetaminophen（乙醯胺酚）」，差別僅在於紅色包裝為加強版，成分多了咖啡因；而綠色包裝的「伏冒系列」，則是針對感冒症狀的配方，並可再細分成一般、加強、咳嗽、鼻炎等。
至於最近許多人想購買「疫苗用普拿疼」，他指出民眾常有的2大迷思，第一，其實並不是「只要有寫普拿疼」就好，例如伏冒系列雖然也有退燒成分，但是其他成分都是多餘的，不適合用來緩解打疫苗的副作用；第二，藥品有「學名」跟「商品名」兩個名字，商品名可能隨廠商不同而各自取名，但是其實都是相同的東西，因此若買不到普拿疼，只要有「acetaminophen」成分也都適合服用。
該網友強調，「只要普拿疼都好」以及「非普拿疼不可」，都是大眾常有的錯誤觀念，因此，不必為了「找普拿疼」奔波好幾家藥局，可以多看看其他藥盒上的標示；此外，他也補充，紅色版的加強錠，主要是用於加強止痛，對退燒並無幫助，若接種後有反覆高燒的狀況，他建議可以搭配攝取電解質，反而更有作用。
最後他提到，其他平時常見的另一止痛退燒藥物NSAID（非類固醇消炎止痛藥），雖附有消炎作用，但目前較不建議接種後服用，除非為四肢嚴重痠痛者，服用NSAID才確實較有幫助，常見成分包含ibuprofen（布洛芬）、diclofenac acid（雙氯芬酸）等。
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