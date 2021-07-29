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285萬人等第2劑…莫德納剩70萬劑怎麼分？網：僅一招可解

聯合新聞網 / 綜合報導
目前有285萬人等著打莫德納第2劑，但剩餘數量僅能再打70萬人。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影
目前有285萬人等著打莫德納第2劑，但剩餘數量僅能再打70萬人。 聯合報系資料照／記者許正宏攝影

施打莫德納疫苗第1劑的民眾，28日起可上疫苗預約平台為第2劑登記意願。不過截至目前為止，國內莫德納僅剩下70萬劑，僅是等待人數的四分之一，讓不少人憂心「真的打得到嗎？」。

PTT一名網友在「Gossiping」板發文寫道，一堆人非莫德納不打，但從官方的數據來看，「根本機會渺茫吧？」根據衛福部疾管署公布的統計數字，莫德納目前到貨365萬劑，截自7月28日共有295萬人接種，其中僅10萬人已打完2劑，也代表尚有285萬人在等第2劑。

由於第1劑打莫德納的人都集中在7月初，加上指揮中心規定兩劑至少要間隔10周，發文網友指出，這表示等待第2劑莫德納的人數在9月中達到高峰，然而國內卻只剩下70萬劑，因此他好奇是否有人能解出這道莫德納的難題？

網友們紛紛在推文中提供解決辦法，「應該會有新的到貨」、「出國打疫苗」、「去美國打，不然等到明年」、「拿預購的3500萬部分跟美國換現貨？」、「就修改規則10到12周變14到16周啊」、「政府敢開給人民填就想辦法去生出來啊」。

另有部分網友提出「混打」是唯一解答，「高端準備好了」、「一定混打BNT，都是mRNA疫苗，兩種幾乎是雙胞胎」，也有人認為打第2劑的人數會減少，「賭mRNA第2劑副作用高，很多人棄打」。

指揮中心指揮官陳時中在今（29）日的疫情記者會上表示，莫德納到貨進度非我們能控制，進貨都會延遲，疫苗施打會根據供應量「滾動檢討」，目前規劃到貨會估出一半的量給等待第2劑的人。由於僧多粥少，他也坦言第1劑非「莫」不可的人，「打到的機會相對小」。

新冠疫苗 莫德納疫苗

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