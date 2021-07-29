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COVID-19疫苗累計接種逾758萬人 涵蓋率破30%

中央社 / 台北29日電
指揮中心指揮官陳時中今天下午公布，目前為止，累計接種758萬8692人次，疫苗涵蓋率30.97%，劑次人口比32.31（劑/每百人）。記者蘇健忠／攝影
指揮中心指揮官陳時中今天下午公布，目前為止，累計接種758萬8692人次，疫苗涵蓋率30.97%，劑次人口比32.31（劑/每百人）。記者蘇健忠／攝影

國內COVID-19疫苗接種速度加快，指揮中心指揮官陳時中今天下午公布，目前為止，累計接種758萬8692人次，疫苗涵蓋率30.97%，劑次人口比32.31（劑/每百人）。

據指揮中心最新統計，7月28日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種23萬8811人次，阿斯特捷利康（AZ）疫苗接種22萬2656人次，分別為第1劑接種20萬2660人次，第2劑接種1萬9996人次；莫德納（Moderna）疫苗接種1萬6155人次，其中第1劑接種1萬751人次，第2劑接種5404人次。

陳時中今天下午記者會中說明，截至目前為止，國內COVID-19疫苗累計接種758萬8692人次，AZ疫苗接種463萬3996人次，莫德納疫苗接種295萬4696人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率30.97%，劑次人口比32.31（劑/每百人）。

另外，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台的「意願登記」27日下午2時重啟，新增選擇接種高端疫苗選項，截至今天下午1時，全國意願登記完成、尚未接種的總人數為977萬4663人，其中226萬7339人是在重啟開放登記後才新增填寫者。

非高端疫苗不打的民眾共11萬5741人，占比1.18%；只勾選AZ疫苗者共53萬3138人，占比5.46%；獨鍾莫德納疫苗者則有382萬5287人，占比39.13%。

疫苗登記意願為多重選擇的部分，願意打AZ疫苗或莫德納疫苗者共473萬4036人，占比48.43%；願意打AZ疫苗或高端疫苗者為2萬1496人，占比0.22%；願意打莫德納疫苗或高端疫苗者有9萬1446人，占比0.94%；AZ、莫德納、高端3種疫苗都願意接種的有45萬3519人，占比4.64%。

若將只願意打高端疫苗人數及多重選擇COVID-19疫苗中有勾選高端疫苗者加總，有意願接種高端疫苗總計共68萬2202人，其中此系統27日重啟後才登記意願者為40萬1435人。

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