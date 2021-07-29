部分縣市疫苗不足 陳時中：不影響已預約權益

部分縣市近日陸續傳出COVID-19疫苗不足，指揮中心指揮官陳時中表示，第4輪接種預約超過103萬人，在不影響已預約民眾接種權益原則下，已要求地方政府依計畫順序施打。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗大規模接種上路近月，從昨天起部分縣市傳出7月底所配發的疫苗即將接種完畢，8月初暫時沒有疫苗可供接種，外界擔心可能影響7月30日至8月6日第4輪疫苗接種。

陳時中今天下午在中央流行疫情指揮中心記者會中表示，「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」第4輪「預約接種」今天中午12時結單，符合預約資格共138萬747人，完成預約人數為103萬4993人，占符合預約資格人數74.96%。本輪AZ疫苗施打期間預計自7月30日至8月6日止。

陳時中說，各地方政府所需疫苗數量，是依目標族群人數的進行規劃及配送，由於部分縣市已先接種非現階段規劃施打對象，造成部分地方政府在此一階段疫苗接種未能符合民眾預約數，而需調整接種場次的時間。

陳時中呼籲各縣市依計畫順序進行施打，確保已預約民眾的施打權益。他說，將於下批次疫苗撥配時，視各縣市預約及施打情形適時調配疫苗配送量，由各地方政府衛生局依實際疫苗庫存與配送量，妥善規劃及安排轄內接種作業與場次。

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