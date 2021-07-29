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台大長庚混打實驗浪費時間？ 專家籲試國產疫苗防穿透感染

聯合報 / 記者許政榆／台北即時報導
聯亞疫苗計畫主持人、中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬。記者趙容萱攝影／報系資料照
聯亞疫苗計畫主持人、中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬。記者趙容萱攝影／報系資料照

高端疫苗納入疫苗預約平台給民眾選擇，蔡英文總統、副總統賴清德紛紛「留手臂」給高端及聯亞兩家國產疫苗，盼帶動國人接種意願。雖然高端已取得緊急使用授權（EUA），但尚未進行第三期臨床試驗，而聯亞也正在取得EUA，專家說，國家若真要扶持國產疫苗，應該要傾全力協助混打實驗，像是很多人打完二劑疫苗仍染疫，若國產疫苗可證明減少「穿透式感染」，更有補足國際疫苗效果。

聯亞疫苗計畫主持人、中國醫藥大學附設醫院副院長黃高彬表示，面對變化多端的新冠病毒，政府不能只靠封邊境、戴口罩兩招就想防變異株，一定要擺脫舊觀念。若各國已有混打實例，台灣又有國產疫苗，應該加速國產疫苗列入混打計畫。不過，目前台大、長庚做的混打實驗，是把AZ、莫德納等國際疫苗混打，但其他國家都已有混打mRNA疫苗實例，「我們又跟做類似實驗，意義在哪？」

黃高彬指出，國產疫苗從年初開始做第二期實驗，總算到年終有了結果，現在要進行混打實驗，可能要半年後才有結果，若國家有前瞻概念，應同意讓國產疫苗廠商能招募自願參與混打民眾，例如第一劑已打AZ或莫德納、或已打兩劑AZ的人，同意之下追加打第二或第三劑國產次單位疫苗，並申請人體委員會同意，二、三個月後觀察不同疫苗機轉下的抗體反應，即可知道抗體生成效果。

黃高彬表示，混打實驗都是尊重民眾，有意願就加入，不願意就不用，沒有強迫也不會有倫理的問題，重點是國家要有前瞻觀念，且不應再浪費時間做其他國家早有的實驗。此外，不少民眾打了二劑疫苗仍染疫，多是因為無法避免穿透式感染，若台灣能早先其他國家，透過國產疫苗讓穿透式感染減少或趨近零，才能走在世界前端。

新冠疫苗

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