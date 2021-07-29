蘇貞昌籲地方政府 按預約系統順序施打疫苗
行政院長蘇貞昌今於行政院會中裁示，呼籲地方政府一定要按照疫苗預約系統的順序施打，否則再多的疫苗都不夠。
根據行政院發言人羅秉成在行政院會會後記者會中轉述，蘇貞昌表示，台灣在疫苗取得方面，本周有新進展，台灣自購的AZ疫苗58萬劑日前已經到貨，而台灣的國產疫苗，也已通過傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）審議，並列入公費施打、開始開放民眾登記預約，2天已有62萬人選擇登記。
蘇貞昌說，在疫苗接種的時候，很感謝地方政府跟第一線醫護人員的辛苦，不過也要再次拜託地方政府，一定要按照預約系統、照順序施打疫苗。因為如果另外施打、另類施打、或不照這個預約順序、或不照這個作業程序來做，再多的疫苗都不夠，都會亂了順序。蘇貞昌請中央流行疫情指揮中心再呼籲、再告知，疫苗預約系統現在運作良好，也謝謝地方政府跟施打的醫護人員的辛苦，請按照預約系統的順序，這樣施打才會非常有序。
蘇貞昌也表示，截至昨天為止，疫苗登記與預約系統，已累計超過1100萬人登記、預約，而全國疫苗接種率，在中央及地方齊心協力下，也已經突破30％，遠超過原訂7月底25％的目標，相信隨著各方疫苗的陸續到貨，我國的疫苗施打率，很快就會迎頭趕上，讓國人更有保護力。
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