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說好的「同島一命」？彰化補教、義消、義警苦歎沒疫苗可打

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣部分補習班已復課，學生梅花座，戴口罩和面罩，教室容留人數是原來的1/2，補教業希望政府比照基本等縣市，也按照造冊讓補教人員注射疫苗。圖／補教暨品保協會提供
彰化縣部分補習班已復課，學生梅花座，戴口罩和面罩，教室容留人數是原來的1/2，補教業希望政府比照基本等縣市，也按照造冊讓補教人員注射疫苗。圖／補教暨品保協會提供

彰化縣補教人員約1萬人，本（7）月25日第二批申請注射新冠肺炎疫苗名冊已送交教育部，卻苦等不到疫苗，眼看基隆、桃園、新竹、高雄、屏東等縣市的補教人員已完成注射第一劑，不禁質疑「為何彰化縣的不能注射？」其實彰化縣不只補教人員受到差別待遇，義警、義消都擠不進注射名單。

彰化縣補習教育暨品保協會理事長楊子韻今天說，本月4日送出彰化縣補教老師和行政人員第一批申請注射新冠肺炎疫苗名單，25日送出第二批，同一期間政府開放公費疫苗預約登記平台，部分補人員年齡符合，先行注射，較年輕的老師和行政人員仍等待中央撥疫苗給地方，通知他們接種。

楊子韻表示，令人費解的是，彰化縣被「卡」住了，補教人員沒疫苗可注射，基隆、桃園、新竹、高雄、屏東等縣市的補教人員卻已打完第一劑，而且是按照造冊申請的名單，同樣作法「為什麼彰化縣不能？」補教業大部分預定8月正式復課，補教人員注射疫苗與否攸關學生健康，希望中央重視彰化縣補教人員權益。

「不是說『同島一命』嗎？為何出現差別待遇？」彰化縣村里長聯合服務總會總會長何炳樺直言，可以先注射疫苗的補教人員都是執政黨執政的縣市，彰化縣政府要調配疫苗為縣內補教人員注射，被下令「違反規定搶打，將不撥給疫苗。」硬生生擋下來，如果彰化縣違反規定，基隆等縣市難道就沒違反規定？這樣的神邏輯實在令人想不通。

今天楊子韻今天和副縣長洪榮章、何炳樺會商疫苗短缺的問題，洪榮章也談到彰化縣需要6萬多劑，中央只給1/3，彰化縣義消、義警造冊忙半天，也連第一劑疫苗都沒得打，縣政府不知該怎麼交代，很頭痛。

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