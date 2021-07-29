已打2劑高端疫苗 二期受試者現身：第2劑副作用較明顯
國產高端疫苗已開放民眾登記施打，在其他新冠疫苗仍舊短缺的情況下，不少人轉向選擇登記國產疫苗，也讓高端接種反應、效用等再次引發討論。有網友參與高端疫苗第二期測試，幸運打到真疫苗，便分享自身狀況供其他人參考。
原PO在臉書社團「爆廢公社」發文表示，先前參與高端疫苗第二期測試，其中有14%可能打到安慰劑，而他解盲後幸運得知打到了「真疫苗」，且試驗負責人告知他已具有保護力，「不需要再施打其他公費疫苗」，並提醒他記得9月回診。
隨後他開心上網分享好消息，有網友關心施打疫苗副作用，他便大方分享自身的身體狀況。他表示目前已打完兩劑高端，相較下第二劑的副作用稍微明顯一點。原PO指出，第一劑打完後有肌肉痠痛和輕微腹瀉，另外在鎖骨及胸口位置出現小紅疹；第二劑打完，還在醫院留觀的30分鐘內就出現輕微頭痛，而第一劑有的肌肉痠痛、腹瀉、小紅疹也再次出現。
據《ETtoday新聞雲》報導，原PO兩劑疫苗分別於今年3月、4月時接種，整個試驗結束前不能出國，但受試者可隨時單方面中斷試驗。原PO也表態支持國產疫苗，也希望疫苗能成功，「不然受試者就白當了」，另認為政府說明不清造成國人對國產疫苗有疑慮「有點無言」。
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