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9.2萬人非高端疫苗不打 僅一天登記意願倍數成長

中央社 / 台北28日電
疫苗預約平台的「意願登記」重啟，新增高端疫苗選項，自昨（27日）下午5時至今（28日）下午5時，僅勾選高端疫苗人數從3.7萬多人，倍數成長，目前有9.2萬人非高端疫苗不打。。聯合報記者邱德祥／攝影
疫苗預約平台的「意願登記」重啟，新增高端疫苗選項，自昨（27日）下午5時至今（28日）下午5時，僅勾選高端疫苗人數從3.7萬多人，倍數成長，目前有9.2萬人非高端疫苗不打。。聯合報記者邱德祥／攝影

COVID-19疫苗預約平台的「意願登記」重啟，新增高端疫苗選項，自昨天下午5時至今天下午5時，僅勾選高端疫苗人數從3.7萬多人，倍數成長，目前有9.2萬人非高端疫苗不打。

「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打意願登記與預約系統」自昨天下午2時起重新開放意願登記，新增高端疫苗供20歲（含）以上民眾選擇，也呼籲願意接種AZ疫苗或莫德納疫苗的18歲（含）以上尚未意願登記民眾把握機會，儘速完成登記，保障自身權益。

據中央流行疫情指揮中心最新統計數據，截至今天下午5時，全國意願登記完成、尚未接種疫苗總人數共866萬7679人，其中該系統27日重啟後才登記意願者為150萬9088人。

僅選擇AZ疫苗者共43萬5134人，占比5.02%；非莫德納（Moderna）疫苗不打的民眾仍有346萬956人，占比39.93%；僅選擇高端疫苗接種的民眾為9萬2217人，占比1.06%。

疫苗登記意願為多重選擇的部分，願意打AZ疫苗或莫德納疫苗者共421萬9066人，占比48.68%；願意打AZ疫苗或高端疫苗的民眾共1萬6815人，占比0.19%；願意接種莫德納疫苗或高端疫苗者共有7萬787人，占比0.82%，AZ、莫德納、高端三種疫苗都願意接種的有37萬2704人，占比4.3%。

若將只願意打高端疫苗人數及多重選擇COVID-19疫苗中有勾選高端疫苗者加總，有意願接種高端疫苗總計55萬2445人，其中該系統27日重啟後才登記意願者為31萬5976人。

針對高端疫苗是否可能開放自費接種，指揮中心指揮官陳時中認為，現階段好像沒有自費接種的必要性。因為過去國內接種意願低，所以才會選擇開放自費施打，但現在施打意願增加，且10類接種對象已全數開放施打，施打人數多，暫無自費施打規劃。

另外，有參與高端疫苗臨床試驗醫師反應，已接到電話通知並非接種安慰劑，卻無法取得施打證明，但因為地方醫護人員任職需要接種證明，只能再去接種2劑AZ疫苗，陳時中強調，不建議連打4劑疫苗，可由國產藥廠或當初參與實驗的醫院開立完成參與人體試驗證明。

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