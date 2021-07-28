疫苗預約平台重啟 變更選項掌握2大時間點

指揮中心今天表示，欲修改疫苗接種選項，含改登記高端疫苗，「符合第4輪預約資格但未預約者」，明天中午12時起可修改；「已預約者」則於8月7日下午5時起可修改。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）公費疫苗預約平台重新開放意願登記預約，指揮官陳時中今天在中央流行疫情指揮中心記者會上表示，1922專線近日接獲許多民眾詢問疫苗修改選項問題，包含要改登記高端疫苗。

陳時中說，依照是否有預約資格，以及完成預約與否，分為4類對象，有3種處理方式。首先，若從未意願登記者，以及已意願登記但尚不符合預約資格者，這2類對象在意願登記開放時段均可上系統修改。

已符合第4輪疫苗預約資格者，包含19日中午前完成登記接種AZ疫苗、民國72年12月31日（含）前出生者，或受颱風影響暫停接種等對象，若「尚未完成預約者」，明天中午12時系統將開放修改疫苗選項。

但是如果「已完成預約者」，就必須等到8月7日下午5時後才開放修改。

陳時中說，若欲改選高端疫苗，不管哪個時間修改，應該都不會影響施打先後順序，因為高端疫苗大概不會這麼快提供民眾接種。

至於何時能接種高端疫苗，陳時中說，疫苗成品必須經過衛生福利部食品藥物管理署檢驗封緘作業，期程仍在安排中。

媒體提問，打高端疫苗像被當成白老鼠。陳時中表示，沒有人自願跑去做白老鼠，是別人有這樣誤解，登記高端疫苗者是對高端疫苗有信心，如同接種莫德納或阿斯特捷利康（AZ）疫苗者，也是對莫德納或AZ疫苗有信心，這是個人對疫苗與保護自身健康的選擇。

此外，網路流傳疫苗預約平台將於8月2日或只開放3天就關閉，屆時要接種第2劑莫德納疫苗者就無法登記，對此指揮中心發言人莊人祥表示，此屬謠言，預計下週平台進行結算。

莊人祥說，預計接種第2劑疫苗大量需求的時間點約落在8月下旬，目前正在積極規劃相關預約，將先前造冊對象的資料上傳預約系統，讓地方政府也可替長者預約。

對於不少民眾獨鍾莫德納疫苗，陳時中坦言，時間確實會等比較久，混打議題多，但目前第1劑打mRNA疫苗，第2劑打其他疫苗的研究報告相對少，不過未來是否有更進一步可能性，會拭目以待。

陳時中說，目前有283萬人打了1劑莫德納疫苗，加上打AZ疫苗的第1到3類對象，擬開放第2劑混打mRNA疫苗，根據進貨量和混打要求，其他人打到莫德納疫苗的機會相對低一點。

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