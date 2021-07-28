部分縣市疫苗不足 陳時中：總量足夠8/4將補發

COVID-19疫苗施打踴躍，部分縣市疫苗不足，宣布暫停接種。指揮中心指揮官陳時中今天說，施打速度快且部分先供教師接種，讓疫苗出現小缺口，8月4日將補發疫苗，總量足夠。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗大規模接種，但今天新北市傳出7月底所有疫苗將接種完畢，8月1日到4日無疫苗可供接種；雲林縣府也公告31日至8月4日暫停公費疫苗接種，嘉義市府宣布暫停預約。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天在疫情記者會上表示，第4輪疫苗預約較前2輪更踴躍，先前就已配發較多疫苗，剩餘的要供第4輪接種，但看來大家施打速度非常快。

陳時中說，昨天自購58.2萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗抵台，1週後檢驗封緘完畢，會盡量滿足已預約的數量。至於各縣市政府可能集中在幾天內快速接種，等到58.2萬劑疫苗往下分送時，再接續施打，指揮中心尊重地方決定。

陳時中提到，先前就規畫讓教師在開學前14天施打疫苗，8月4日補發的58.2萬劑疫苗數量相當足夠，但老師非常著急，部分縣市就將前一輪的疫苗配發量先供老師接種。

陳時中說，對此指揮中心不完全反對，但這必然造成在疫苗補發前有一個小缺口（gap）。他提到，疫苗總量足夠，但安排疫苗銜接要更順暢一點，老師先打疫苗先具備保護力也是好事。

指揮中心發言人莊人祥進一步解釋，第3輪疫苗接種就有撥發較多疫苗給各縣市，部分縣市就先提供教師接種，但指揮中心已提醒地方要注意疫苗調控。

莊人祥說，今天指揮中心已將中央剩下約20萬劑AZ疫苗全數配發給地方，但部分縣市可能2天就會打完，若施打較快可休息幾天，也可將施打速度放寬鬆一點，地方政府可彈性調配。

媒體提問，是否每月都有疫苗抵台，未來是否會發生疫苗供應趕不及施打速度，陳時中坦言有可能，疫苗接種關鍵有3點，包含民眾施打意願、接種量能及疫苗進貨時程，前2點都沒問題，剩下的就是進貨量。

陳時中說，疫苗進貨有任何延遲，就可能出現疫苗空檔，「我們盡量避免，但不會為了避免，就讓施打速度變慢。」

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