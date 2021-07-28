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新北雲林嘉市指疫苗不夠 暫停預約或施打

中央社 / 新北28日電

新北市政府今天說，中央配發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗如果不足，就會沒疫苗可接種，8月1日到4日暫停施打；雲林縣31日到8月4日暫停接種，嘉義市則暫停預約。

新北市府稍早舉行市政會議，新北市府衛生局長陳潤秋專案報告指出，媒體報導新北疫苗「剩餘量」最多是誤解，其實是將施打的量；新北市副市長劉和然說，中央配發疫苗數不足，8月1日到4日暫停接種，希望中央優先保障符合資格卻無法接種者的權益。

新北市長侯友宜表示，新北每天接種近5萬劑，8月1日前一定將手頭上的疫苗接種完畢。

雲林縣衛生局副局長張翌君說，目前全縣剩阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗1萬7000多劑，依接種經驗推估，今天、明天接種數將超過1萬6000人，第4輪中央原撥配雲林1萬4200劑，但實際撥配5000劑，剩餘數8月4日才撥配。

衛生局考量現有疫苗數量不足因應，即日起暫停預約及31日到8月4日疫苗施打。

此外，嘉義市30日將開始施打的第4輪僅獲9000劑疫苗，但預約數已超過1萬人，嘉義市政府衛生局宣布暫停接受民眾預約。

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