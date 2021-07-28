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COVID-19疫苗涵蓋率29.93% 7月底有望破3成大關

中央社 / 台北28日電

國內COVID-19疫苗接種速度加快，指揮中心指揮官陳時中今天下午公布，截至目前為止，累計接種731萬8286人次，疫苗接種人口涵蓋率29.93%，7月底有望突破30%大關。

據中央流行疫情指揮中心最新統計，7月27日COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種26萬3309人次，其中阿斯特捷利康（AZ）疫苗接種24萬7543人次，分別為第1劑接種23萬204人次，第2劑接種1萬7339人次，莫德納（Moderna）疫苗接種1萬5766人次，第1劑接種9659人次，第2劑接種6107人次。

截至目前為止，國內COVID-19疫苗累計接種731萬8286人次，分別為AZ疫苗接種438萬7148人次，莫德納疫苗接種293萬1138人次，COVID-19疫苗接種人口涵蓋率29.93%，劑次人口比31.16（劑/每百人）。

今天指揮中心記者會中有媒體問及，國內COVID-19疫苗接種人口涵蓋率7月底有望突破30%大關，指揮中心預估今年底疫苗接種率為何，陳時中預估，持續以10月底疫苗接種人口涵蓋率及劑次人口比都可以達到60%為目標。

陳時中也提到，疫苗人口涵蓋率受COVID-19疫苗進貨速度、國內民眾施打意願、各接種地點接種能力等三大難題影響，所幸民眾接種意願愈來愈高，且各地方政府每日接種量接近30萬劑，施打量能沒問題，若進貨穩定，可望更快完成目標。

針對疫苗接種後發生死亡不良事件，7月27日新增2例AZ疫苗接種後發生死亡，年齡為78歲至80歲間，為接種疫苗後26日至28日間發生；同期間新增4例莫德納疫苗接種後發生死亡不良事件，年齡為67歲至72歲間，為接種疫苗後8日至22日間發生。

目前累計519例COVID-19疫苗接種後發生死亡不良事件，年齡為2個月至101歲間，其中361人為75歲以上長者，疫苗接種後當日至58日間發生，其中有449例為接種AZ疫苗，有70例為接種莫德納疫苗。

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