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總統完成疫苗意願登記 陳時中：高端最快8月可打

中央社 / 台北28日電

總統蔡英文27日下午已登記接種高端COVID-19疫苗意願，各界好奇何時可供施打，指揮中心指揮官陳時中表示，高端疫苗最快8月提供接種，屆時就麻煩蔡總統再上去預約接種。

蔡總統27日下午已上網完成疫苗接種意願登記選擇高端COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗；副總統賴清德也支持國產疫苗，一旦聯亞COVID-19疫苗通過緊急授權（EUA），賴副總統傾向優先施打。

陳時中今天下午中央流行疫情指揮中心記者會中被問及蔡總統登記願意接種高端疫苗，後續施打作業會如何安排，陳時中表示，既然蔡總統已完成登記，就待未來開放預約時，再由蔡總統預約接種。他預估，高端疫苗最快8月提供接種，高端疫苗簡介也會儘速放上官方網站，供民眾參考。

另外，賴副總統表態將接種聯亞疫苗，陳時中表示，相信蔡總統、賴副總統對國內生技產業關心跟支持是一定的，表達對國產的愛護跟支持很好，但絕對不會因為副總統想要打，就會趕快緊急授權通過，強調審查開放是專業問題。

現階段「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」每週安排接種100萬人，針對未來高端疫苗接種數量是否也需要累積到1週100萬人才會安排接種，陳時中表示，並沒有說一定要累積到單週100萬人願意接種，換句話說，未來即使願意接種高端疫苗人數不多，也可以如期開打。

至於外傳BNT疫苗有望9月抵台，民眾也非常關心「COVID-19疫苗施打意願登記與預約系統」何時會新增BNT疫苗的選項提供勾選，陳時中表示，開放BNT疫苗意願登記須等到較能掌握進貨、檢驗封緘時程才會考慮開放。

新冠疫苗

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