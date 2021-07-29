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疫苗可單選「高端疫苗」！20歲以上已登記者也可修改　網：秀單勾給Respect

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

image source :FB/ 高端疫苗

文／羅文芳

高端疫苗開放意願登記，指揮中心今（27日）宣布20歲以上民眾可選擇，先前已經登記的民眾也可修改意願，但會優先處理7月19日12時前登記者，同時呼籲現在還沒執行混打，有鄉民發現預約平台不僅新增高端，還可以直接單勾。

 有八卦版鄉民以「有人單勾高端的嗎？」為題發文，文中還點名「像焦糖他會上去改成單勾高端嗎？」、「為單勾的人致上敬意」底下留言有網友表示「817快勾~~~把AZ讓出來」、「打高端 愛台灣」、「我OK你先勾」還有人秀出截圖，不過被反嗆說不定「勾了不打」應該秀接種小黃卡才準。

對此焦糖哥哥回應第一劑會打高端，更嗆酸民「那些人吃飽太閒干預別人的自由，就是不肯多花點時間為自己的人生多努力、多負責一點。」

image source :PTT

預約平台更新後，陸續也有不少公眾人物更改登記，像是前時代力量發言人吳崢、三立主播張齡予也修改，將AZ、莫德納跟高端疫苗全都勾選，秉持「有疫苗就打」苗栗縣議員曾玟學則是秀出「單勾高端」截圖，強調以行動支持國產疫苗。

image source :FB/ 曾玟學 苗栗縣議員


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