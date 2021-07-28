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疫苗意願登記 1天內逾49萬人願打高端疫苗

中央社 / 台北28日電
昨天下午2時起重新開放，新增選擇接種高端疫苗選項，截至今天下午1時，有意願接種高端疫苗總計49萬6843人。圖／聯合報系照片
昨天下午2時起重新開放，新增選擇接種高端疫苗選項，截至今天下午1時，有意願接種高端疫苗總計49萬6843人。圖／聯合報系照片

COVID-19疫苗預約平台的「意願登記」昨天下午2時起重新開放，新增選擇接種高端疫苗選項，截至今天下午1時，有意願接種高端疫苗總計49萬6843人。

COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗預約平台的「意願登記」昨天下午2時重啟，新增選擇接種高端疫苗選項，經過24小時意願填寫，接受國產疫苗人數受關注。指揮中心指揮官陳時中表示，截至今天下午1時，意願接種高端疫苗者共49萬6843人，其中28萬358人是在昨天下午2時以後新登記者。

據指揮中心統計，截至今天下午1時，全國完成意願登記且尚未接種人數共827萬9138人，該平台「意願登記」27日下午2時重啟以後，才新增登記意願約112萬3970人。

僅勾選AZ疫苗共41萬2679人，占比4.98%；非莫德納（Moderna）疫苗不打的共322萬8256，占比39%；僅勾選高端疫苗者共8萬3793人，占比1.01%。

疫苗登記意願為多重選擇的部分，願意打AZ疫苗或莫德納疫苗者共414萬1296人，占比50.02%；願意打AZ疫苗或高端疫苗共1萬5135，占比0.18%；願意打莫德納疫苗或高端疫苗者共6萬2250人，占比0.75%；AZ、莫德納、高端3種疫苗都願意接種的有33萬5729，占比4.06%。

另外，第4輪「預約接種」作業也在昨天開放，截至今天下午1時，符合預約資格者共138萬747人，已完成預約100萬4029人，占符合預約資格人數72.72%。

新冠疫苗

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