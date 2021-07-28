抱怨搶預約比五月天門票還難 衛福部：8月4日後會有AZ

疫苗不夠，中央疫情指揮中心卻開放民眾上網預約注射，甚至不必等簡訊通知，許多民眾上網後才發現各注射站都額滿，抱怨「比搶五月天門票還難」，也有人抱怨「如果沒有疫苗為何開放大家預約，是要大家搶破頭嗎」，據悉各縣市今天紛紛向衛福部反應此一問題，而中央的答覆是疫苗銜接確實出了問題，昨天有AZ疫苗從曼谷送抵台灣，將加速檢驗，盡快在8月4日前送給各縣市做下一批的預約。

疫情指揮中心昨天還公布「不必等簡訊就可以直接去預約疫苗」，造成上一輪接到簡訊者，昨天上午10點開放預約後本來疫苗就不夠、搶不到，新的一批沒接到簡訊者又上網一起搶，民眾紛紛抱怨「不是說AZ很多嗎？怎麼也搶不到」

全台昨天27日上午10點開放新一輪的疫苗預約，台南市5萬多個名額不到兩小時就搶光，不少民眾反應「接到簡訊通知，為何上網預約注射卻沒有名額」，其實不僅台南市如此，台南市衛生局表示，26日晚間才接到中央疫苗不夠的通知，原本提供13萬的名額，臨時修改減縮到5萬多，但之前填意願通知的至少有10萬多人，所以還有4萬多人搶不到名額，不能理解中央疫苗調度出了什麼問題「如果疫苗不夠為何還開放民眾上1922預約？」而且昨天還是不必等簡訊就能直接預約，「連之前的都還打不完又開放新的預約」，搞得一團亂。

而不僅台南如此，各縣市26日也都接到疫苗不夠的問題，連新北市長侯友宜都表示疫苗不夠，8月之後就沒有疫苗可打。

許多民眾都紛紛抱怨搶不到疫苗的問題，台南市議會下午舉辦疫情專案報告，許多議員都關心民眾上1922預約不到疫苗的問題，許以霖表示，中午已與衛福部長陳時中通電話，表示會盡快在8月4日前發下下一批的AZ疫苗，再開放讓民眾預約。

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