正副總統想打高端聯亞 陳時中：不會因此較快審查完

蔡英文總統今日有發文說要打高端疫苗，另外副總統賴清德明確表示要打另一國產疫苗聯亞，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，總統跟副總統表達對於國內疫苗產業的愛護與支持，但疫苗不會因此就盡快通過，這是兩件事情。未來也會盡快提供高端疫苗等詳細資料至網路上，供民眾參考選擇。

目前除高端已經開放意願登記外，聯亞仍尚未通過國內EUA緊急授權，據食藥署指出仍在補件當中，但副總統賴清德已表示要等打聯亞疫苗。陳時中表示，總統、副總統對於生技產業關心支持是一定的，也不會因為有正副總統要打就快點通過，審查和開放式專業的問題，是兩件事。

而目前國內已經開放高端做為意願登記選項，但高端相關的疫苗簡介尚未掛網，施打訊息有限。陳時中表示，會盡快將資訊掛網供民眾選擇。 疫苗預約QA。圖／指揮中心提供 疫苗預約QA。圖／指揮中心提供

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