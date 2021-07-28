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打第二劑莫德納也能上網登記 指揮中心：沒有開放混打

聯合報 / 記者楊雅棠邱宜君謝承恩／台北即時報導
第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影
第一排由左到右中央流行疫情指揮中心疫情監測組組長周志浩、專家諮詢小組召集人張上淳 、指揮官陳時中、副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥；第二排為醫療應變組副組長羅一鈞。記者謝承恩／攝影

疫苗預約平台昨下午2時重啟意願登記，除了AZ、莫德納外，高端疫苗也成為選項。另外，指揮中心指揮官陳時中也宣布從昨天開始，可以開始登記接種第二劑莫德納疫苗，但只開放第一劑打過莫德納疫苗者，但沒有開放混打。

陳時中表示，第一到第三類接種對象以及孕婦第一劑接種莫德納疫苗者間隔28天，其餘對象間隔則10至12周可打第二劑莫德納疫苗，昨天都開放大家來預約登記。

另外，許多民眾對於疫苗預約平台都有諸多疑問，陳時中今天也一併回應相關問題。包括如何於疫苗預約平台修改疫苗選項、日期或取消預約登記，以及想更改登記高端疫苗者，該如何預約？

陳時中表示，針對修改疫苗選項和修改的日期等，在意願登記開放階段，非符合本輪可預約接種者，只要於意願登記開放時段均可於系統進行修改；符合本輪可預約接種收到簡訊，未預約者系統將於7月29日12時開放修改；符合本輪可預約接種收到簡訊通知且已完成預約者，系統將於8月7日17時開放修改。

至於想更改登記高端疫苗者，本輪可預約接種，未預約者可於7月29日12時在系統修改；本輪可預約接種並完成預約者，可於8月7日17時於系統進行修改。

但有民眾困惑，如果重新選AZ者會被排到處理完7月19日前名單後，才開放預約；但若加選高端，是否也會影響7月19日前的資格？

陳時中則表示，主要分為四種人，完全沒有做意願登記、做過意願登記還沒預約接種，這兩種人都是直接上網去改；現在收到簡訊可以預約施打者，還沒去預約，可於7月29日以後開放修改；收到簡訊並且已預約、但沒有去打者，8月7日17時後，以後才能上網修改。

疫苗預約平台QA。圖／指揮中心提供
疫苗預約平台QA。圖／指揮中心提供
疫苗預約平台QA。圖／指揮中心提供
疫苗預約平台QA。圖／指揮中心提供
打第二劑莫德納疫苗，也要上網意願登記。圖／指揮中心提供
打第二劑莫德納疫苗，也要上網意願登記。圖／指揮中心提供

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