蔡英文登記打高端疫苗 侯友宜：尊重選擇

蔡英文總統今天在臉書宣布自己已經完成疫苗意願登記。新北市長侯友宜今受訪指出，總統以前就說過要打國產疫苗，所以打疫苗是自己選擇，原則上都尊重別人選擇，國家元首總統之前就講過了，要打國產疫苗，這個都尊重。

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