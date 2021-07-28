高端來了！ 20歲以上接種 副作用疲勞、注射處疼痛為主

疫苗預約平台昨下午2時重啟意願登記，除了ＡＺ、莫德納外，高端疫苗也成為選項。雖然民眾反應冷淡，但截至昨天下午5時，還是有25萬多人願意選擇接種高端疫苗，就連蔡英文總統今天上午也表示自己已完成意願登記，選擇接種高端疫苗。

目前高端疫苗僅提供20歲以上民眾接種，但相關疫苗簡介，指揮中心仍未公布於官網，指揮官陳時中僅在日前記者會表示，該疫苗需接種兩劑、間隔28天。

至於其副作用，依據其臨床試驗的報告顯示，主要為注射處疼痛、疲勞、肌肉痛、頭痛等，發燒、腹瀉等全身性副作用則較少。

高端為蛋白質次單位疫苗，利用基因重組技術，做出病毒表面的「棘蛋白」打入人體，引發免疫反應。過去以重組蛋白為疫苗材料的B肝疫苗，只要能引發抗體反應就有不錯的保護效果，所以許多人對選用類似技術的高端和聯亞疫苗也都寄予厚望。

目前國際上的新冠肺炎疫苗，選用類似技術的有諾瓦瓦克斯（Novavax），還在申請相關藥證，尚未開打；AZ和嬌生則是以腺病毒作為載體的疫苗，莫德納和BNT則為mRNA疫苗。

依據高端疫苗之前公布的第一期臨床試驗以及第二期臨床期中資料顯示，其疫苗是由帶有S-2P基因的質體DNA送入倉鼠卵巢上皮細胞中進行生產，而這段S-2P抗原序列來自美國國家衛生研究院（NIH）的授權，高端疫苗也對外表示，與莫德納疫苗可謂「兄弟檔」。 疫苗預約平台昨下午2時重啟意願登記，除了ＡＺ、莫德納外，高端疫苗也成為選項。圖／取自疫苗預約平台

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