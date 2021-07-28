國高中教職員施打喊卡？蔡炳坤：本周接種完畢

有縣市近日為國高中教師、補教業與公車司機施打疫苗，卻在與中央地方防疫會議時「喊卡」，中央指目前「只同意造冊、沒核准施打」，要求未施打都要暫停。台北市副市長蔡炳坤表示，台北市本周國高中教職員可接種完畢。

台北市副市長蔡炳坤今天上午視察花博大型接種站，蔡炳坤表示，目前台北市國中教職員造冊施打有78校、7383人，今天開始接種秩序非常好，今早八點到現在已經來了1500位接種，很多校長也一起來，有的校長來接種，有的來關心，明天將持續接種高中教職員。

蔡炳坤表示，台北市的校園校職員接種規畫，從托嬰中心、幼兒園、小學、國中到高中，都依照規畫陸續接種完畢，過程也都有與教育部充分討論，包括名冊造冊、之後就會疫苗下來，運作已經相當純熟，不過這一回就是問題出在疫苗不足。

蔡炳坤表示，以往疫苗接種都有計畫性，也非常順利，不過這次的確因疫苗不足，不僅國高中老師的疫苗不足，連預約系統疫苗都不足，北市府昨天一整天也做了相當多處理，希望與中央一起來解決疫苗不足這個問題，讓接種更順遂。

對於有人質疑，國高中老師距離9月1日開學還有一段時間，無接種的急迫性？蔡炳坤說，老師不是9月1日才到學校，這段期間老師都到學校進行開學前的準備，教職員到校備課及行政工作都是必須在這個階段進行，依照既定計畫，本周將國高中疫苗接種告一段落，是一個適當時機。

至於北市市場處攤商造冊有3萬8人，經濟部卻僅給2萬7劑疫苗，蔡炳坤說，台北市的市場非常多，台北市政府立場當然希望每一位市場同仁，都可以接種疫苗，目前造冊分三次公文已經向經濟部提出請求，但還是回到一個問題就是疫苗不夠。

經濟部目前只說，鼓勵大家去預約系統，北市府會等8月4日新一批疫苗配發之後，等疫苗壓力稍紓緩，會運用餘量針對風險等級較高的對象，幫市場攤商接種疫苗。

商品推薦