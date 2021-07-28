蔡英文預約高端 費鴻泰：蔡總統醫療團隊應注意一下

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國產高端疫苗昨天被放入疫苗施打意願系統選項，蔡英文總統與國民黨立委林為洲均完成預約登記。國民黨團總召費鴻泰上午表示，祝福蔡，但還是稍微提醒，她是中華民國總統，安危關係著中華民國安危，蔡總統醫療團隊應該注意一下。記者周志豪／攝影
國產高端疫苗昨天被放入疫苗施打意願系統選項，蔡英文總統與國民黨立委林為洲均完成預約登記。國民黨團總召費鴻泰上午表示，祝福蔡，但還是稍微提醒，她是中華民國總統，安危關係著中華民國安危，蔡總統醫療團隊應該注意一下。記者周志豪／攝影

國產高端疫苗昨天被放入疫苗施打意願系統選項，蔡英文總統與國民黨立委林為洲均完成預約登記。國民黨團總召費鴻泰上午表示，祝福蔡，但還是稍微提醒，她是中華民國總統，安危關係著中華民國安危，蔡總統醫療團隊應該注意一下。

至於林為洲的選擇，費鴻泰說，尊重個人意願，但他不鼓勵打沒有世界衛生組織（WHO）認證的疫苗，因為注射進去不僅是愛國問題，也是愛護身體的問題，而愛護身體就是愛國，身體髮膚受之父母，還要做對國家有用的人。

費鴻泰表示，他也已經按照行政院網路申請打了莫德納疫苗，妻子也循同樣管道打了AZ疫苗，兩人都沒有刻意挑選疫苗，只要國際認證，排給他們什麼就打，也希望國人盡快打到國際認證疫苗。

費鴻泰也呼籲，對於國際疫苗採購，衛福部長陳時中應該少一點政治考量，要從防疫角度思考。費舉例，陳曾嗆現貨市場沒有BNT疫苗，但最後鴻海、台積電與慈濟都買到了，能否買到與能力相關，「不是你買不到，別人就買不到」。

新冠疫苗

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