第五輪疫苗將預約施打 陳其邁：高端疫苗配付占10％

高雄市議會今天復會，疫情三級警戒至今，高雄市長陳其邁首度開實體記者會。陳其邁表示，第四輪疫苗施打昨天開始預約，至於第五輪疫苗，高雄市配付的高端疫苗約占全國10％左右，會依據流程與建議施打。

疫情昨日降至二級，高雄市議會今天起開議，市府防疫會議會後記者會也會改成不定期舉辦，不再每天下午3點開線上記者會。

今早陳其邁前往高市議會參加總質詢議程，休息時間接受媒體聯訪。高雄子弟世界羽球球后戴資穎奧運賽上午出賽，陳其邁說，今早沒時間看球賽，但他知道小戴有進入八強。

針對高端疫苗部分，媒體詢問高雄市施打的規畫為何？市長陳其邁表示，高端疫苗是第五輪施打順序，中央才會配付下來，總計以100萬劑經驗值來估算，高雄大概占全國配付量的十％左右，因為它是屬於重組蛋白疫苗疫苗、經過衛服部緊急授權，會按照疫苗仿單、方式與建議來施打。

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