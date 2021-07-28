聽新聞
test
0:00 / 0:00
第五輪疫苗將預約施打 陳其邁：高端疫苗配付占10％
高雄市議會今天復會，疫情三級警戒至今，高雄市長陳其邁首度開實體記者會。陳其邁表示，第四輪疫苗施打昨天開始預約，至於第五輪疫苗，高雄市配付的高端疫苗約占全國10％左右，會依據流程與建議施打。
疫情昨日降至二級，高雄市議會今天起開議，市府防疫會議會後記者會也會改成不定期舉辦，不再每天下午3點開線上記者會。
今早陳其邁前往高市議會參加總質詢議程，休息時間接受媒體聯訪。高雄子弟世界羽球球后戴資穎奧運賽上午出賽，陳其邁說，今早沒時間看球賽，但他知道小戴有進入八強。
針對高端疫苗部分，媒體詢問高雄市施打的規畫為何？市長陳其邁表示，高端疫苗是第五輪施打順序，中央才會配付下來，總計以100萬劑經驗值來估算，高雄大概占全國配付量的十％左右，因為它是屬於重組蛋白疫苗疫苗、經過衛服部緊急授權，會按照疫苗仿單、方式與建議來施打。
疫情快報
▪【疫情專題】7月27日本土增16例、1境外、1死
▪【今日疫情懶人卡】我駐胡志明辦事處第二人確診 桃「特殊交友圈」已第三輪傳播
▪超實用整理包／接種疫苗前後哪些禁忌飲食 副作用該如何緩解？
▪整理包／各縣市餐飲「二級解封」！雙北禁內用、高雄有但書
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言