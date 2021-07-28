聽新聞
test
0:00 / 0:00

第五輪疫苗將預約施打 陳其邁：高端疫苗配付占10％

聯合報 / 記者徐白櫻曹亞沿／高雄即時報導
高雄市長陳其邁今早參加議會總質詢，記者會表示，高端疫苗高雄配送量約占比十％左右。記者曹亞沿／攝影
高雄市長陳其邁今早參加議會總質詢，記者會表示，高端疫苗高雄配送量約占比十％左右。記者曹亞沿／攝影

高雄市議會今天復會，疫情三級警戒至今，高雄市長陳其邁首度開實體記者會。陳其邁表示，第四輪疫苗施打昨天開始預約，至於第五輪疫苗，高雄市配付的高端疫苗約占全國10％左右，會依據流程與建議施打。

疫情昨日降至二級，高雄市議會今天起開議，市府防疫會議會後記者會也會改成不定期舉辦，不再每天下午3點開線上記者會。

今早陳其邁前往高市議會參加總質詢議程，休息時間接受媒體聯訪。高雄子弟世界羽球球后戴資穎奧運賽上午出賽，陳其邁說，今早沒時間看球賽，但他知道小戴有進入八強。

針對高端疫苗部分，媒體詢問高雄市施打的規畫為何？市長陳其邁表示，高端疫苗是第五輪施打順序，中央才會配付下來，總計以100萬劑經驗值來估算，高雄大概占全國配付量的十％左右，因為它是屬於重組蛋白疫苗疫苗、經過衛服部緊急授權，會按照疫苗仿單、方式與建議來施打。

新冠疫苗

延伸閱讀

高市議會復會第一天 質詢議員齊鞠躬「感謝高雄市民」

羽球／戴資穎闖進八強 出賽前家人這貼心舉動背後有洋蔥

高市少女疑遭霸凌墜愛河亡 陳其邁要求徹查真相

高雄降二級禁串門子 陳其邁：這是為市民健康考量

相關新聞

北市第四輪預約疫苗17萬僅給6萬？蔡炳坤：震撼教育

目前國內同步進行第三及第四輪疫苗施打，各縣市卻陸續傳出疫苗尚未配發等問題。台北市副市長蔡炳坤今天證實，目前第四輪疫苗預約...

疫苗撥發不足供預約者接種 雲林縣暫停第4輪預約

中央1922公費疫苗預約平台第4輪可接種AZ疫苗，施打期間為7月30日至8月6日，不過雲林縣衛生局今天公告「暫停第4輪1...

綠委籲一起挺高端 江啟臣：若撤高端EUA 願當3期受試者

蔡英文總統在臉書貼文，表示自己已經完成疫苗意願登記，選擇接種高端疫苗。民進黨立法委員蔡適應也呼籲國民黨主席江啟臣和國民黨...

蔡英文完成疫苗登記：我選擇接種國產高端疫苗

蔡英文總統在臉書貼文，表示自己已經完成疫苗意願登記，選擇接種高端疫苗。

地方喊疫苗不夠「今日再配發」指揮中心下午2時說明

國內已開放第五輪疫苗意願登記，新增國產高端疫苗與莫德納、AZ疫苗列為三選項，截至昨天下午5時有有763萬人完成登記。蔡英...

剩最多？ 侯友宜：新北疫苗已不夠 8月1日暫停施打

新北疫苗剩餘量全台最多，引發議論。新北市長侯友宜表示新北人口最多，每天接種5萬劑是全國之最，剩餘量若沒有最多，市民就會沒...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。