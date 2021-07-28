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地方喊疫苗不夠「今日再配發」指揮中心下午2時說明

聯合報 / 記者謝承恩／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將於下午2時召開記者會說明。圖／指揮中心提供
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將於下午2時召開記者會說明。圖／指揮中心提供

國內已開放第五輪疫苗意願登記，新增國產高端疫苗與莫德納、AZ疫苗列為三選項，截至昨天下午5時有有763萬人完成登記。蔡英文總統也在臉書表示，她已經完成疫苗意願登記，並選擇接種高端疫苗。目前國內同步進行第三及第四輪疫苗施打，各縣市陸續傳出疫苗尚未配發，包含公車司機及國高中教師等人員無法施打，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中將於下午2時召開記者會說明。

我國昨日向藥廠自購58.2萬劑AZ疫苗剛抵台，最快8月3日驗畢放行，並投入公費疫苗施打。國內現已開放第四輪疫苗施打及第五輪意願登記，陳時中昨表示，因疫苗進貨量難以掌握，希望有越多疫苗越好，未來仍有機會再開放莫德納疫苗進行預約施打。

目前我國意願登記數目截至昨天下午5時已達763萬5082人，其中同時勾選AZ與莫德納者364萬0690人，占比 47.69%最多，第二名為只勾選莫德納者，達341萬8435，占比44.77%，最少的同時勾選AZ及高端者為7186人，占比 0.09%，次少為單勾選高端者達3萬7814，占比0.50%。蔡英文總統亦表達勾選高端疫苗做為施打意願，總統府也表示，副總統賴清德傾向優先施打另一國產、聯亞疫苗。

對於日前傳出各縣市莫德納疫苗即將到期，宣布在今日及明日又會配發新校期疫苗至各縣市。然而地方已經表示，現在收到的疫苗數量太少，根本不足以幫第七類公車司機及國高中教師施打。對此，莊人祥表示，今日已提撥少量至各單位，理想上在8月4日會有更多疫苗配發至各縣市，只要是國高中教師都能夠在開學前完成施打，基本上有造冊都打得到。

至於各縣市有針對公車司機及計程車司機造冊施打，同樣提醒各縣市衛生局，目前中央盡量將手上配發的疫苗數量都撥發下去，但要在第三輪及第四輪意願登記的疫苗量下先行估量並取得平衡，避免前期一開始施打太多，導致第四輪會開天窗。

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