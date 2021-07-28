疫苗混打擬開放 醫師公會籲快讓醫護自選第2劑

中央社 / 台北28日電
中央流行疫情指揮中心初步規劃，擬開放已接種第1劑AZ疫苗的第1到3類對象，間隔8週後以莫德納疫苗為第2劑，其餘對象則暫定間隔10到12週後才能混打第2劑，實施日期仍未定。圖為示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片
中央流行疫情指揮中心初步規劃，擬開放已接種第1劑AZ疫苗的第1到3類對象，間隔8週後以莫德納疫苗為第2劑，其餘對象則暫定間隔10到12週後才能混打第2劑，實施日期仍未定。圖為示意圖，人物與新聞無關。圖／聯合報系資料照片

中央流行疫情指揮中心擬開放疫苗混打，醫師公會全聯會今天發布聲明予以肯定，且部分莫德納疫苗效期將屆，呼籲應善用屆效疫苗，並盡快開放醫護人員自主選擇第2劑疫苗廠牌。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）專家日前召開會議，建議開放阿斯特捷利康（AZ）疫苗混打莫德納（Moderna）等採mRNA技術平台的疫苗。

中央流行疫情指揮中心初步規劃，擬開放已接種第1劑AZ疫苗的第1到3類對象，間隔8週後以莫德納疫苗為第2劑，其餘對象則暫定間隔10到12週後才能混打第2劑，實施日期仍未定。

中華民國醫師公會全國聯合會秘書長張必正今天告訴中央社記者，疫苗混打的科學證據已充足，醫師公會對於混打擬開放表示支持與肯定。

他提到，國際疫情面臨最早在印度發現的Delta變異株威脅，第一線醫護人員更需要周全的保護力；加上近期又有部分莫德納疫苗效期將屆，盼指揮中心能快開放混打，讓疫苗靈活運用。

張必正也提到，疫苗混打副作用可能稍高，但醫護人員具醫療專業，對於可能的副作用警覺性更高，也了解如何處理副作用。

醫師公會呼籲，盡快讓醫護人員自主選擇第2劑疫苗廠牌，並將2劑疫苗間隔時間訂為8週，讓醫護盡快施打，提升保護力，更可維護全民健康。

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