願意接種高端疫苗最新數據 陳時中下午說明

COVID-19疫苗預約平台的「意願登記」昨天下午2時重啟，新增選擇接種高端疫苗選項，經過24小時意願填寫，接受國產疫苗人數受關注，指揮中心指揮官陳時中下午記者會說明。

「COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗施打意願登記與預約系統」將自27日下午2時起重新開放意願登記，呼籲18歲（含）以上尚未意願登記民眾把握機會，儘速完成登記，保障自身權益。此次開放新增接種高端疫苗選項，供20歲以上民眾選擇。截至昨天下午5時，共有3萬7814人僅選高端疫苗。

另外，截至昨天國內累計1萬5599例確診，分別為1258例境外移入，1萬4288例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另累計108例移除為空號。2020年起累計787例COVID-19死亡病例，其中779例本土，另8例為境外移入。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，共同嚴守社區防線。

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