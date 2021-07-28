剩最多？ 侯友宜：新北疫苗已不夠 8月1日暫停施打

新北疫苗剩餘量全台最多，引發議論。新北市長侯友宜表示新北人口最多，每天接種5萬劑是全國之最，剩餘量若不是最多，市民就沒得打。新北預計7月底就會打完現有疫苗，8月1日至8月4日就會暫停施打疫苗，請中央配算要精準，否則民眾若收到簡訊通知卻打不到，情何以堪。副市長劉和然也喊話，要中央盡速將剩餘量這個用詞改掉，避免造成地方政府困擾。

侯友宜表示，新北為長輩接種疫苗時，是求好求穩不求快，現在50隧道60歲，每天都接種5萬劑疫苗，是全國第一，新北人口多，施打亮當然最多，剩餘量自然也是最高，否則民眾就沒得打，這不是比較，是事實。

侯友宜說，因為新北打得快，打得好，讓市民能夠提早接種，截至27日止，已累積接種120多萬劑，以新北的速度來看，7月底就會打完所有疫苗，8月1日至8月4號將出現沒有疫苗可打的情形。中央未來配送一定要估算精準，如果算不清楚，將會有人收到簡訊被通知要施打疫苗，結果最後卻沒辦法順利接種，讓這些人情何以堪，中央必須要做好妥善處理，讓新北市把疫苗接種做到位。

侯友宜指出，上周五、六颱風來襲，新北仍在兩天內施打了快10萬劑，沒有一刻停歇的，第一線同仁相當辛苦，大家要一起戰戰兢兢，做好防疫。

新北市衛生局長陳潤秋也解釋，有人說新北市剩餘量最多，那是因為這裡人口最多，需要的量最多，也配發最多，圖表上面的不是「剩餘量」，是「即將施打量」，如果這數字不是最多的，那新北市民就沒疫苗打了；另外有人說新北默德納剩下最多，那應該是錯誤的報導，有人將別的縣市數字誤植到新北來。

劉和然則向中央喊話，關於疫苗剩餘量，他們已經多次說明，國人很擔心有疫苗放著不打，希望中央能盡快更改用詞，這不是剩餘量，是即將施打量，不然讓媒體這樣報導，會造成困擾。

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