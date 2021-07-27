自購58.2萬劑AZ疫苗抵台 最快8月3日驗畢放行
台灣自購58.2萬劑AZ 的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗今天下午抵台，已送至指定冷儲物流中心存放，衛福部食藥署表示，將進行後續檢驗封緘作業，預計最快於8月3日驗畢放行。
中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，台灣自購的58.2萬劑阿斯特捷利康（AZ）疫苗下午抵台，效期至今年11月30日；目前自購AZ疫苗已有4批抵台，累計到貨188.5萬劑。
衛生福利部食品藥物管理署研究檢驗組長王德原今天告訴中央社記者，58.2萬劑AZ疫苗下午自泰國空運抵台，傍晚已完成冷鏈查核與抽取600劑樣品，並將樣品攜回食藥署實驗室進行檢驗。
王德原說，食藥署國家實驗室將進行外觀、鑑別、pH值、DNA/protein比例、細菌內毒素、無菌及效價等試驗，最快將於7天後、8月3日完成檢驗。
王德原表示，經審查文件資料與檢驗皆合格將儘速核發封緘證明書，後續完成58萬1400劑封緘後，即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。
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