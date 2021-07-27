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一早疫苗預約馬上額滿 民眾滿頭問號「AZ不是很多？」

聯合報 / 記者修瑞瑩／台南即時報導
台南慈濟高中大型接種站。記者鄭維真／攝影
台南慈濟高中大型接種站。記者鄭維真／攝影

今天上午10點全台開放新一輪的AZ疫苗預約注射，但台南市短短不到兩小時就被預約一空，民眾紛紛上網抱怨「怎麼會預約不到，AZ不是很多嗎？」據了解，由於中央這一波撥配的疫苗不夠，各縣市衛生單位昨晚獲悉消息，緊急上網更改服務量，像台南市原本預計提供13萬劑服務，但目前到手的疫苗只有5萬8000劑，昨晚緊急砍半，所以今天一早才會不到兩小時疫苗就被預約光。

台南市衛生局表示，這一輪之前的意願調查共有10萬多人想打AZ，但目前只能提供5萬多劑，所以可能有一半的人預約不到；衛生局相關人員私下表示「我們也想知道中央這次為何撥的疫苗這麼少」，局長許以霖則表示，疫苗不夠只好再多向中央爭取。

衛生局人員私下還表示，「看到今天還開放下一輪的登記也覺得好奇怪」，因為這一輪縣市的疫苗不夠，有一半的人還沒有預約注射，就開放第5輪的登記，而且新一輪要從7月30日至8月6日注射，擔心可能前一輪會趕不及結束、後一輪又要接上來。

台南市這一輪有10萬多人有意願要打AZ疫苗，市府衛生局原本規畫各家醫療院所開放13萬劑的疫苗注射服務量，今天上午10點起開放1922預約，但昨天晚間8點多，衛生局盤點疫苗，卻發現到貨量嚴重不足，趕在系統修正服務量最後截止晚間10點之前，將服務量下修為5萬8000劑，萬一沒有修改，可能會發生民眾預約注射，但到場卻沒有疫苗的情況。

衛生局表示，這一波的疫苗到貨量只有4萬多，是加上之前打剩下的，才有5萬8000多劑。

而中央疫情指揮中心今天早上開放第4輪預約接種作業登記，至7月29日中午12時截止；本輪可接種疫苗為AZ的COVID-19疫苗，施打期間預計自7月30日至8月6日止，並視疫苗供應期程調整接種場次，籲民眾準時前往接種。

新冠疫苗 AZ疫苗

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