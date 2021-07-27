自購58.2萬劑AZ疫苗抵台 由華航藍鵲號執飛

今天下午又有自購AZ疫苗抵台！目前國內新冠肺炎疫情逐步趨緩，今天國內疫情警戒標準也降至第二級，政府持續加緊新冠肺炎疫苗施打的腳步，台灣自購約58.2萬劑AZ疫苗，今天下午中華航空公司CI834航班由空中巴士A350機身編號B-18908的藍鵲號執飛，自泰國曼谷載運來台，班機在下午3時14分降落桃園國際機場。

負責載運AZ疫苗的華航CI834班機落地後，滑行停靠在第二航廈D1停機坪，地勤人員將放置在前面貨艙的疫苗櫃卸下後，海關人員在機邊驗放完成通關程序後，疫苗經拖車送往華儲貨物碼頭並裝入冷鏈貨車，運送至冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業再提供民眾接種。 班機在下午3時14分降落桃園國際機場，滑行停靠在第二航廈D1停機坪，地勤人員將放置在前面貨艙的疫苗櫃卸下後，海關人員在機邊驗放完成通關程序。記者季相儒／攝影 今天下午中華航空公司CI834航班由空中巴士A350機身編號B-18908的藍鵲號執飛，自泰國曼谷載運台灣自購的58.2萬劑AZ疫苗來台，班機在下午3時14分降落桃園國際機場，滑行停靠在第二航廈D1停機坪，地勤人員將放置在前面貨艙的疫苗櫃卸下後，再由海關人員在機邊驗放完成通關程序後，疫苗經拖車送往華儲貨物碼頭並裝入冷鏈貨車。記者季相儒／攝影 今天下午中華航空公司CI834航班由空中巴士A350機身編號B-18908的藍鵲號執飛，自泰國曼谷載運台灣自購的58.2萬劑AZ疫苗來台，班機在下午3時14分降落桃園國際機場，滑行停靠在第二航廈D1停機坪。記者季相儒／攝影 班機在下午3時14分降落桃園國際機場，滑行停靠在第二航廈D1停機坪，地勤人員將放置在前面貨艙的疫苗櫃卸下。記者季相儒／攝影 今天下午中華航空公司CI834航班由空中巴士A350機身編號B-18908的藍鵲號執飛，自泰國曼谷載運台灣自購的58.2萬劑AZ疫苗來台，班機在下午3時14分降落桃園國際機場。記者季相儒／攝影

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