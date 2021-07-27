快訊

舉重／郭婞淳舉起金牌！挑戰世界紀錄失敗仍3創奧運紀錄

舉重女神郭婞淳驚天動地無人能敵 圓夢奪台灣史上第6金

自購58.2萬劑AZ疫苗抵台 由華航藍鵲號執飛

攝影中心 / 記者陳嘉寧季相儒／桃園機場即時報導
今天下午中華航空公司CI834航班由空中巴士A350機身編號B-18908的藍鵲號執飛，自泰國曼谷載運台灣自購的58.2萬劑AZ疫苗來台，班機在下午3時14分降落桃園國際機場，滑行停靠在第二航廈D1停機坪，地勤人員將放置在前面貨艙的疫苗櫃卸下，海關人員在機邊驗放完成通關程序。記者季相儒／攝影
今天下午中華航空公司CI834航班由空中巴士A350機身編號B-18908的藍鵲號執飛，自泰國曼谷載運台灣自購的58.2萬劑AZ疫苗來台，班機在下午3時14分降落桃園國際機場，滑行停靠在第二航廈D1停機坪，地勤人員將放置在前面貨艙的疫苗櫃卸下，海關人員在機邊驗放完成通關程序。記者季相儒／攝影

今天下午又有自購AZ疫苗抵台！目前國內新冠肺炎疫情逐步趨緩，今天國內疫情警戒標準也降至第二級，政府持續加緊新冠肺炎疫苗施打的腳步，台灣自購約58.2萬劑AZ疫苗，今天下午中華航空公司CI834航班由空中巴士A350機身編號B-18908的藍鵲號執飛，自泰國曼谷載運來台，班機在下午3時14分降落桃園國際機場。

負責載運AZ疫苗的華航CI834班機落地後，滑行停靠在第二航廈D1停機坪，地勤人員將放置在前面貨艙的疫苗櫃卸下後，海關人員在機邊驗放完成通關程序後，疫苗經拖車送往華儲貨物碼頭並裝入冷鏈貨車，運送至冷儲物流中心進行後續檢驗封緘作業再提供民眾接種。

班機在下午3時14分降落桃園國際機場，滑行停靠在第二航廈D1停機坪，地勤人員將放置在前面貨艙的疫苗櫃卸下後，海關人員在機邊驗放完成通關程序。記者季相儒／攝影
班機在下午3時14分降落桃園國際機場，滑行停靠在第二航廈D1停機坪，地勤人員將放置在前面貨艙的疫苗櫃卸下後，海關人員在機邊驗放完成通關程序。記者季相儒／攝影
今天下午中華航空公司CI834航班由空中巴士A350機身編號B-18908的藍鵲號執飛，自泰國曼谷載運台灣自購的58.2萬劑AZ疫苗來台，班機在下午3時14分降落桃園國際機場，滑行停靠在第二航廈D1停機坪，地勤人員將放置在前面貨艙的疫苗櫃卸下後，再由海關人員在機邊驗放完成通關程序後，疫苗經拖車送往華儲貨物碼頭並裝入冷鏈貨車。記者季相儒／攝影
今天下午中華航空公司CI834航班由空中巴士A350機身編號B-18908的藍鵲號執飛，自泰國曼谷載運台灣自購的58.2萬劑AZ疫苗來台，班機在下午3時14分降落桃園國際機場，滑行停靠在第二航廈D1停機坪，地勤人員將放置在前面貨艙的疫苗櫃卸下後，再由海關人員在機邊驗放完成通關程序後，疫苗經拖車送往華儲貨物碼頭並裝入冷鏈貨車。記者季相儒／攝影
今天下午中華航空公司CI834航班由空中巴士A350機身編號B-18908的藍鵲號執飛，自泰國曼谷載運台灣自購的58.2萬劑AZ疫苗來台，班機在下午3時14分降落桃園國際機場，滑行停靠在第二航廈D1停機坪。記者季相儒／攝影
今天下午中華航空公司CI834航班由空中巴士A350機身編號B-18908的藍鵲號執飛，自泰國曼谷載運台灣自購的58.2萬劑AZ疫苗來台，班機在下午3時14分降落桃園國際機場，滑行停靠在第二航廈D1停機坪。記者季相儒／攝影
班機在下午3時14分降落桃園國際機場，滑行停靠在第二航廈D1停機坪，地勤人員將放置在前面貨艙的疫苗櫃卸下。記者季相儒／攝影
班機在下午3時14分降落桃園國際機場，滑行停靠在第二航廈D1停機坪，地勤人員將放置在前面貨艙的疫苗櫃卸下。記者季相儒／攝影
今天下午中華航空公司CI834航班由空中巴士A350機身編號B-18908的藍鵲號執飛，自泰國曼谷載運台灣自購的58.2萬劑AZ疫苗來台，班機在下午3時14分降落桃園國際機場。記者季相儒／攝影
今天下午中華航空公司CI834航班由空中巴士A350機身編號B-18908的藍鵲號執飛，自泰國曼谷載運台灣自購的58.2萬劑AZ疫苗來台，班機在下午3時14分降落桃園國際機場。記者季相儒／攝影

新冠疫苗

延伸閱讀

台灣取得疫苗量破948萬劑 涵蓋率邁向29%

配撥疫苗比預估少1萬多劑 苗栗接種站及診所預約急喊停

莫德納通報生產問題 7月對韓供貨延遲

美退伍軍人部強制接種疫苗 開聯邦機構先例

相關新聞

整理包／該你打疫苗了嗎？ 接種前後注意事項別忘記

新冠疫苗預約系統開放第四輪民眾預約，預約施打疫苗的人數將越來越多，《聯合新聞網》整理幾項民眾施打疫苗前注意事項，包括可先...

登記不到莫德納！他遭同事狂酸：這樣就是打高端

新冠疫苗預約平台今日開放第四輪預約登記，共計有144萬位民眾將收到簡訊，對此便有一名網友分享，今天上班時與同事在討論預約疫苗的結果，除了自己之外大家都預約到時間了，只因為自己只選擇莫德納，所以沒有預約到，沒想到卻因為這樣被同事嘲笑，讓他不禁疑惑「如果莫德納疫苗數量跟本沒有，那為甚麼預約平台要有這個選項呢？」

莫德納何時開放再打？陳時中曝「僅400多萬人」有機會

國內疫苗疫苗開放第五輪進行意願登記，疫苗抵台數量備受國人關注。立委王定宇表示，七月底還有自行採購的AZ疫苗及莫德納疫苗共...

第五輪意願登記已重啟 新增「高端疫苗」滿20歲可選

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中宣布，今天下午兩點，重新開放讓還沒有接種意願登記的人，會提供「高端疫苗」做為新選項，讓民...

自購58.2萬劑AZ疫苗抵台 由華航藍鵲號執飛

今天下午又有自購AZ疫苗抵台！目前國內新冠肺炎疫情逐步趨緩，今天國內疫情警戒標準也降至第二級，政府持續加緊新冠肺炎疫苗施...

台灣取得疫苗量破948萬劑 涵蓋率邁向29%

第4批自購AZ疫苗58.2萬劑下午抵台，台灣至今已取得超過948萬劑疫苗。在疫苗接種速度上也不落人後，至今累計超過700...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。