台灣取得疫苗量破948萬劑 涵蓋率邁向29%

第4批自購AZ疫苗58.2萬劑下午抵台，台灣至今已取得超過948萬劑疫苗。在疫苗接種速度上也不落人後，至今累計超過700萬人次打疫苗，涵蓋率破28.7%。

國內COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗接種速度加快，根據中央流行疫情指揮中心最新統計，昨天共29萬5584人次接種疫苗，再創單日新高，累計接種701萬3130人次，疫苗涵蓋率達28.74%，劑次人口比達到29.86%。

不只如此，指揮中心指揮官陳時中今天宣布又有疫苗到貨的好消息，第4批由台灣自購的AZ疫苗、約58.2萬劑今天下午3時14分抵台，效期至今年11月30日。

根據統計，台灣至今已透過自行洽購、COVAX以及美國、日本捐贈等方式，取得583.46萬劑AZ疫苗、365萬劑莫德納疫苗。

在不良事件方面，指揮中心發言人莊人祥表示，昨天共新增96件疫苗接種後不良事件，其中65件非嚴重不良事件、1件疑似嚴重過敏反應、27件其他疑似嚴重不良事件以及3件死亡通報；死亡個案1例接種AZ疫苗、年齡為87歲，2例接種莫德納疫苗、年齡介於69歲至86歲。

另外，莊人祥也指出，有2例接種AZ疫苗並通報不良事件個案轉死亡，經過解剖，2人都有關心血管疾病。

有關施打疫苗後死亡解剖部分，指揮中心指出，目前累計解剖110例，其中78例與慢性病相關、6例嗆噎窒息、2例頸椎骨折、1例呼吸道阻塞、6例疑似肺炎、3例泌尿道感染、1例氣管內有管灌倒流液體、1例咽喉炎（2個月大孩童）、1例胃穿孔併腹膜炎、1例上消化道出血、1例肋膜炎、1例疑膽道化膿性感染、1例腦室和腦幹出血、1例吸入性肺炎及心肺衰竭、1例腦實質舊出血併外傷性腦挫傷、1例化膿性肺炎，另有4例待釐清。

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