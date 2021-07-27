有意捐國產疫苗給友邦？陳時中：優先滿足國內施打

國民黨爆料，國內有意願要捐國產疫苗給友邦。陳時中表示，「我國疫苗政策當然是先滿足國內需要，這是不會變的。至於外交單位會根據友邦和國際情勢去預作準備，但是這不會影響到國內施打情況，這是很清楚。台灣目前的政策中，是以國內施打率提升為首要目標。」

國內外疫情爆發後，得同步面對變種病毒威脅及防止二波疫情再起。陳時中表示，對於疫情爆發隱憂一直都在，沒有一個國家敢宣佈疫情已經控制完成，對於傳染途徑、病毒本身影響力、症狀等等都有各項討論，接下來就討論疫苗能否做得出來、效力能維持多久、效期等等，能進一步看到疫苗曙光成功可能性。

至於國內外擔心變種病毒問題，會開始看覆蓋率、變異株的防護力，包含次世代疫苗也是討論的議題，陳時中強調，這個病毒真的很狡猾，有任何變化須面對，未來仍要審慎以對，提高警覺。

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