AZ混打莫德納疫苗 陳時中：尚未實施

國內專家會議近日做出AZ疫苗可混打莫德納疫苗建議，指揮中心指揮官陳時中今天表示，目前雖提出此方向，但還沒上路，目前依規定僅開放預約接種AZ疫苗。

衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）25日同意國內開放COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗混打，擬優先將第1至3類第一劑打AZ疫苗者，第二劑可混打mRNA疫苗。截至目前，國內現有的mRNA疫苗僅有莫德納疫苗。

陳時中下午在疫情記者會中表示，專家雖提出此方向，但還沒上路，目前依規定僅開放預約接種AZ疫苗。

有專家認為，台灣若再不開放混打，恐錯過最佳時機。陳時中說，目前國內尚未進入接種第二劑的高峰期，接種第二劑的人數僅26萬多人，此時訂定混打計畫，不見得會錯過最佳時機，加上國際間陸續混打疫苗數據陸續出爐，ACIP也認同，因此提出政策建議。

陳時中指出，即便專家認同，但混打仍然可能增加風險，在安全性、效果間還有待持續衡量，後續上路時程也要根據疫苗到貨狀況再作安排。

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