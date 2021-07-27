單日29萬人次打疫苗創新高 累計破700萬人次
據指揮中心統計，昨天超過29萬人次接種COVID-19疫苗，再創單日新高，累計突破700萬人次，疫苗涵蓋率達28.74%，劑次人口比達到29.86%。
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