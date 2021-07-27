登記不到莫德納！他遭同事狂酸：這樣就是打高端

新冠疫苗預約平台今日開放第四輪預約登記，共計有144萬位民眾將收到簡訊，對此便有一名網友分享，今天上班時與同事在討論預約疫苗的結果，除了自己之外大家都預約到時間了，只因為自己只選擇莫德納，所以沒有預約到，沒想到卻因為這樣被同事嘲笑，讓他不禁疑惑「如果莫德納疫苗數量根本沒有，那為什麼預約平台要有這個選項呢？」

原PO在PTT上以「今天被同事嘲笑疫苗選莫德納」為題分享，因為今天開始可以預約打疫苗，許多同事都預約到打疫苗的時間，但因為自己是預約莫德納，所以並沒有成功預約到，沒想到卻遭同事們以「根本沒有莫德納疫苗」、「登記莫德納就是登記打高端」等言論嘲笑。

「我只是覺得很奇怪，如果莫德納疫苗數量根本沒有，那為什麼預約平台要有這個選項呢？」原PO無奈道，如果目前是沒有莫德納疫苗可以施打的，那究竟為什麼有那個選項可以選擇。

此文一出，不少網友便紛紛回應，「我也覺得奇怪，莫（德納）不夠，幹嘛還給我們選」、「因為你可以等下輪、下下輪、下下下輪」、「不是沒有莫德納，前面的第二劑都還沒打，當然輪不到你」、「有保留給1、2類，但是要等」。

也有不少網友認為，現在只要有疫苗可以打，就盡量去施打，「愛挑只能等，我是覺得年輕人拚一下AZ，有得打就好」、「有az打就偷笑了」、「有的打就好，等高端可能要到8月底」、「你可以選，可以等，也可以選擇不等」。

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