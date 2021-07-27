嘉義男接種莫德納疫苗 全身過敏紅疹

嘉義一名50歲男子接種莫德納疫苗後，在第3天全身出現紅疹，他驚恐到以為要死了，就醫後才逐漸消退；醫師說，這是接種後延遲性過敏反應，屬「麻疹樣皮疹」，不用過度擔心。

住嘉義50歲許姓民眾接受中央社記者採訪表示，7月16日下午接種莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，19日全身出現密密麻麻的紅疹，還有刺痛感，他驚恐到以為自己要死了，兩度就醫，先到皮膚科診所，情況沒改善，又到台中榮總嘉義分院掛急診，至23日紅疹才漸漸消掉。

許姓男子表示，他的皮膚到今天還可看到紅疹的痕跡，他很想再打第2劑疫苗，但聽說莫德納第2劑副作用更強，讓他很猶豫。

嘉義大林慈濟醫院副院長林名男說，這是施打莫德納疫苗，產生與皮膚相關的副作用，應為「麻疹樣皮疹」，通常會在一週內恢復正常，不用過度擔心。

林名男說，施打莫德納後與皮膚相關的副作用，包括蕁麻疹、麻疹樣皮疹以及紅斑性肢痛症。

台中榮總嘉義分院家醫科主任陳怡成指出，許姓男子症狀是接種疫苗後人體免疫系統造成的延遲性過敏反應（Delayed type hypersensitivity），會因個人體質而影響發生時間。

陳怡成表示，現在可以混打疫苗，建議施打第2劑前與醫師討論適合的疫苗，但不建議再打莫德納。

嘉義長庚醫院感染科主任黃琮輿則表示，接種疫苗發生副作用，若不是4小時內急性反應，如休克等，就不會有生命危險，可以再打第2劑，但還是要經醫生評估。

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